Misjonær anmeldt - politiet reiste hjem

HARAMSØYA (TV 2): Hans Petter Thue fikk torsdag beskjed om at han blir anmeldt for ikke ha fulgt politiets pålegg om å fjerne seg. Han nekter å flytte bilen sin, for å hindre anleggsmaskinene som skal bygge vindkraftpark.

– Jeg akter ikke betale det forelegget og saken havner i retten, sier Hans Petter Thue til TV 2.

Tidligere på dagen fikk han et pålegg fra innsatsleder Lars Lundemo i politiet om å fjerne seg fra veien der Thue har parkert bilen sin. Thue hevder sin private eiendomsrett og nektet å etterkomme pålegget.

Brukte ikke makt

Like etter klokka 13 fikk misjonæren Thue på nytt besøk av politiet - da med beskjed om at han blir anmeldt for ikke å ha fulgt pålegget. Deretter forlot politiet stedet.

– Vi ønsker å løse dette på lavest mulig nivå og har begynt med å anmelde de som ikke følger våre pålegg. Så får vi se hva som skjer videre. Vi er forberedt på at dette tar tid, sier Lundemo til TV 2.

Politiet valgte dermed ikke å bruke makt mot Thue og de andre aksjonistene som står på veien opp mot fjellet der vindturbinene skal bygges.

– Dette er 1-0 hjemmelaget, smiler Hans Petter Thue fra førersetet på bilen som har vært «hjemmet» hans siden torsdag i forrige uke. Aksjonistene svarte med å gi ham applaus.

Vil stanse utbygging

Thue og innbyggerne på øya prøve å få stanset utbyggingen av åtte vindturbiner på Haramsøya selv om utbyggeren Zephyr har fått klarsignal til å starte opp.

– Vi er forberedt på å være her lenge. Denne veien eier jeg 25 meter av og jeg har ikke gitt noen tillatelser til at anleggsmaskiner skal kjøre opp her, sier Thue.