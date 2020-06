Papegøyen Franky var knust etter tragisk dødsfall. Nå har den fått ny bestevenn

Papegøyen Franky Luchetta var den trofaste følgesvennen til syklist Michele Scarponi. Fuglen var ikke Scarponis egen, men holdt til i nabolaget og pleide å bli med på italienerens treningsturer. Den er blitt svært populær, og har også en egen Facebook-side.

Men 37 år gamle Scarponi omkom på tragisk vis i 2017 etter en frontkollisjon med en varebil under en treningsøkt. Etter dødsfallet rørte bildet av en uvitende Franky som ventet på sin treningskamerat en hel sykkelverden.

Men nå har Franky funnet en ny treningspartner. ESPN Bike har publisert en video på Twitter hvor papegøyen sitter på ryggen til Antonio Nibali. Trek-Segafredo-rytteren er lillebror av mer meritterte Vincenzo Nibali, som syklet med Scarponi i Astana. Italienske Eurosport har også omtalt saken.

Dermed har endelig Franky funnet en ny skulder som kan ta ham rundt på veiene i Marche-regionen.

#ESPNBike De esas historias increíbles de la vida: ¿recuerdan a #Frankie? ¿El pájaro que acompañaba a Michele #Scarponi? Bueno, ¡volvió para hacer lo que más le gusta! 😍



Ahora acompaña a @AntonioNibali, quien se mudó con su esposa a #Filottrano, el pueblo de donde era Scarpa. pic.twitter.com/m55VNQycJp — ESPN Bike (@ESPNBike) June 4, 2020

ESPN Bike skriver at Antonio Nibali sammen med konen nylig har flyttet til Filottrano, hjemstedet til Michele Scarponi.

Det er en venn av Scarponi, Giacomo Luchetta, som eier papegøyen ifølge Gazetta della Sport. Den italienske avisen skrev i 2018 at fuglen hadde gjort det til en vane å vente på den avdøde syklistens to barn, tvillingene Giacomo og Tomasso, og følge dem hjem fra barnehagen.

Det var bare tilfeldigheter som gjorde at Scarponi og Frankie ble bestevenner i utgangspunktet.

– Jeg syklet forbi en landsby og så denne fuglen fly omkring. Jeg synes det var rart å se en slik fugl. Den begynte å følge meg. Den kom nærmere. Jeg lurte på hva den skulle gjøre med meg. For å være ærlig dro jeg ikke tilbake på en stund, for jeg var redd. Han kom nær meg og fløy over meg. Da jeg stoppet, stoppet han litt lenger bak i et tre. Jeg trodde han skulle angripe meg, sa Scarponi til Velonews.

Noen uker seinere syklet Scarponi forbi landsbyen igjen. Da så han en mann med papegøyen på skulderen. Scarponi pratet med mannen, og papegøyen fikk sitte på skulderen til syklisten.

– Han ble komfortabel. Jeg vet ikke om han trodde vi tilhørte samme lag, for det er samme farger på fjærene hans som på Astana-trøyen min. Det var noe spesielt som startet den dagen. Jeg roper på Franky hver gang jeg passerer landsbyen. Han blir med på sykkelturen når han er der. Det er ganske utrolig, sa Scarponi.