Rekordmange nordmenn skal ut på bilferie i sommer. Vi skal stort sett holde oss i eget land – og forhåpentligvis få med oss mest mulig av alt det Norge har å by på som ferieland. Det er som kjent ikke rent lite!

Men hva om du har lyst til å gjøre Norges-ferien mest mulig eksklusiv – og kjøre rundt i noe de aller færreste har mulighet til?

Jo, da kan du jo for eksempel sjekke bankkontoen (eller ringe kontakten din i banken...) – og så ta turen innom Norges mest eksklusive nybilforretning.

Den ligger på Billingstad utenfor Oslo. Her finner vi nemlig importøren av Bentley til Norge. Og de har ferieklar SUV på lager.

– Ja, vi har et godt utvalg Bentayga Hybrid for levering før ferien starter, forteller Christian Gottschalk som er sjef for Bentley i Norge.

Over tre millioner

Her slipper du altså å stå i kø mens du venter på drømmebilen. Den eneste lille haken er kanskje prisen? Den ladbare versjonen av en av verdens mest eksklusive SUV-er starter nemlig på 2.440.000 kroner. Mens det eksemplaret vi i Broom har vært så heldige å få ratte rundt i de siste dagene kommer på 2.990.000 kroner. Ja, du leste riktig: To millioner nihundre og nitti tusen kroner.

Da har den også veldig mye luksus og utstyr innabords, akkurat som en bil som dette skal ha.

Bentayga tilhører en liten og svært eksklusiv bilklasse som har oppstått de siste årene. Det handler om SUV og det handler om biler som legger seg et godt stykke over det vi tidligere forbandt med million-SUVer.

Vi snakker modeller fra Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati – og Bentley. Aston Martin er heller ikke langt unna med sin første SUV.

Bentley har kjempesuksess med sin første SUV, også i Norge.

Avgifts-rabatt

Bentayga ble lansert for et par år siden. I fjor kom så utgaven som virkelig har blitt bestselgeren her hjemme:

– Vi har levert rundt 20 Bentayga, hvorav de aller fleste er av den ladbare hybrid-utgaven som ble lansert høsten 2019. Denne står faktisk for 90 prosent av salget, forteller Gottschalk.

Årsaken til det er enkel. Ladbare hybrider kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Så her er det faktisk også en solid avgifts-rabatt.

Christian Gottschalk er sjef for Bentley i Norge.

Champangne eller engelsk musserende?

Hva får du så for pengene? Jo, en diger og luksuriøs SUV, spekket med alt det Bentley kan komme opp med av luksus. Du får faktisk Bentayga som sjuseter også. Men skal du virkelig ha optimal komfort, er det fireseter, med to separate bakseter som gjelder.

Vel på plass i ett av disse er det veldig mye som minner om businessklasse på fly. Setene kan naturligvis justeres i alle mulige retninger. Du har varme, kjøling og massasje. Du har plass til et par champagneglass og naturligvis kan du også få en kjøler mellom setene. Til champagnen, eller hvis du skal videreføre det britiske: Til en flaske musserende vin fra Sør-England.

Her er jordsmonnet det samme som i Champagne og stadig flere produsenter melder seg på med kvalitetsvarer. Bare i tilfelle du skulle føle behov for å tenke utradisjonelt!

Bentley til 4,4 millioner – solgt på 48 timer!

Ikke noe dårlig sted å sitte i bilferien, Bentayga er en gjennomført luksusbil.

Champagnen skvulper ikke over

Og så er det alle detaljene, og kvaliteten i disse. Alt fra det myke, myke skinnet i setene, til treverket i dørsiden, til knappene og bryterne du kan ta og kjenne på. Med unntak av Rolls-Royce er det knapt noen som tilbyr mer skreddersøm enn Bentley. Kundene er gjerne kravstore og vant til å få det akkurat som de vil, også når de skal ha bil. Og Bentley har eksperter og fagfolk som er blant de ypperste i bransjen. De strekker seg til det ypperste for å kunne oppfylle kundenes ønsker.

Du får knapt bedre bakseter til Norges-ferien enn dette. Og langt der foran maler det en 3-liters V6-bensinmotor som får hjelp av en elmotor. Til sammen yter de 449 hestekrefter. 0-100 km/t er gjort på 5,5 sekunder. Og det er nesten så du kan klare det uten at champagnen (eller den musserende vinen) skvulper over. For her er snakker vi ikke rå og voldsom akselerasjon.

Nei, Bentayga skyter fart på en særdeles sivilisert måte. Drivlinjen høres knapt, men den vet akkurat hva den skal gjøre med 2,6 tonn bil. Som sjåfør er det nesten skummelt i starten. Alt er så stille, avstemt og diskret. Glemmer du å slippe opp litt på gassen etter noen sekunder, er du fort oppe i hastigheter som gir førerkortbeslag og vel så det. Da gjelder det at de i baksetet er edru og kan ta over!

Her er en sjelden Bentley-stasjonsvogn

Slik kan du innrede bagasjerommet, Bentley tilbyr utrolig mye lekkert til bilene sine.

– Du kommer til å bli lagt merke til!

I fireseters-utgaven kan ikke baksetene felles ned, men når vinteren kommer har du skiluke mellom setene. På sommerferien er det bare å lesse inn kofferter og annet i det rommelig bagasjerommet – og dra avgårde.

Bilen klarer offisielt 39 kilometer på ren strøm. Med ganske forsiktig kjøring, får vi til det. Det er ikke stor forskjell rent lydmessig om bensinmotoren går eller ikke. Men det føles faktisk litt ekstra eksklusivt, når bilen lister seg super-super stille rundt, bare på strøm. Det offisielle forbruket ligger på 0,35 liter/mil. Det betinger naturligvis mye småkjøring og at du er flink til å lade, eventuelt får noen til å lade den for deg.

Og så er det én liten ting til du skal være klar over hvis du drar på bilferie med Bentley Bentayga: Du kommer til å bli lagt merke til! En ting er størrelsen, for Bentayga ruver. Det kan naturligvis biler fra langt mer folkelige merker gjøre også, men det som virkelig skiller Bentayga fra det meste annet er fronten. Det er kanskje ikke så mange som synes den er direkte vakker, men den vekker enorm oppsikt. Og det er naturligvis akkurat det Bentley-designerne har vært ute etter.

Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge!

Det er fronten som virkelig står ut her, med store mengder nettinggrill og spesielt lyktedesign.

Smått utrolig

Verden får stadig flere seriøst rike mennesker. Det er grunnen til at merker som Bentley satser på SUV. Her ligger det også et element av at grensen for hva som er eksklusivt stadig blir hevet.

Her i Norge har salget av biler til rundt en million kroner skutt i været de siste årene. Så langt i 2020 er Audi e-tron Norges mest solgte bil, her snakker vi en prislapp som gjerne ligger et sted rundt 800.000-900.000 kroner. I verdensmålestokk er det smått utrolig at en slik bil kan være bestselgeren.

Og hva skjer når det blir veldig mange av e-tron, BMW X5, Volvo XC90 og Porsche Cayenne - for å nevne noen? Jo, de som ønsker seg noe som virkelig skiller seg ut, må gå for noe enda mer eksklusivt, som en Bentley.

Det nyter også den norske importøren godt av. Det er langt fra bare Bentayga som går unna hos dem:

Noe helt eget å kjøre

– Continental GT og cabrioletversjonen av denne har solgt godt siden vi åpnet. I vinter lanserte vi helt nye Flying Spur som av flere internasjonale medier har blitt omtalt som den verdens beste firedørs luksuslimousin og denne har vi også solgt et par stykker av siden lanseringen.

– Det å kjøre en Bentley er noe helt eget, så derfor er vi opptatt av å ha de fleste modeller tilgjengelig for prøvekjøring. I tillegg til Bentayga Hybrid kan vi også tilby prøvekjøring av Flying Spur og Continental W12 og V8, forteller Christian Gottschalk.

Konseptbilen skapte furore da den ble vist første gang

Møteplasser kan bli gode å ha hvis du tar med Bentayga ut på smale veier på den norske landsbygda. Dette er en bil som ruver på veien.

På landstedet eller i yachten

Noe sier oss at det ikke akkurat er "gjennomsnitts-nordmannen" som er kunde hos Bentley. Men hvem er det egentlig som kjøper Bentayga?

– Det er nok litt tidlig å konkludere med hva en typisk snittkunde er, men noen fellesnevnere er at det er menn, mange av dem har bilinteresse og inntekt godt over gjennomsnittet og mange har gått en stund med en drøm om å eie en Bentley. I tillegg ønsker flere å eie noe som «ikke alle andre» har, avslutter Gottschalk.

Hvor mange av disse som planlegger bilferie, gjenstår å se. Noen tilbringer sikkert sommeren på landstedet eller i båten/yachten i stedet. Men da går de sannelig glipp av noe også!

