Én kommentar var alt som skulle til for å starte Sarahs (21) mareritt

Trenerens ord trigget spiseforstyrrelsen for Sarah Mellouk.

Sarah Mellouk (21) var kjempetalentet som debuterte i Damallsvenskan allerede som 15-åring i 2013. Noen år senere begynte marerittet som satte fotballkarrièren på vent.

Året etter debuten flyttet hun til Umeå, så hun for alvor kunne ta steg og bli en etablert toppspiller i Sverige.

– Jeg har nok aldri trivdes så bra. Jeg likte klubben, skolen, hele greien med å klare meg selv. Alle var så hyggelige, sier Mellouk til Aftonbladet.

Det første året i Umeå husker hun fortsatt med glede, men i det andre gikk det galt.

Alt som skulle til for å trigge spiseforstyrrelsene var én kommentar.

– Jeg hadde spist litt vel mye pizza og gått opp noen kilo. Min fysiske trener sa til meg at jeg var nødt til å få fart på fettforbrenningen, forteller Mellouk.

Etter det begynte mer og mer av hennes liv og tankevirksomhet å kretse rundt forbrenning av fett og å gå ned i vekt. Først fordi hun ville bli best i fotball og trodde hun gjorde det som var nødvendig. Så ble vekt og fettforbrenning viktigere. Det endte med at hun ikke kunne spille fotball lenger.

– Jeg har vage minner fra den tiden, ettersom hjernen sluttet å fungere som den skal, forteller Mellouk.

Sykdommen kom snikende. Gradvis tok den over livet hennes.

– Når det var som verst veide jeg 40 kilo. Da hadde jeg gått ned 25 kilo. Ser jeg på bilder av hvordan jeg så ut da, så ser jeg jævlig ut. Men jeg så ikke det da, forklare 21-åringen.

En dag hun våknet opp med langt mer angst enn normalt, gikk det opp for henne at det ikke gikk lenger.

Hun flyttet hjem til Skåne, og senere til Göteborg for å bo med kjæresten Gustav. Hans støtte har betydd alt for Mellouk på veien tilbake.

Til slutt var hun klar til å spille fotball igjen. Først i tredjedivisjon, før hun returnerte til Umeå forrige sesong. Der var hun med på å spille laget opp Damallsvenskan igjen.

Nå vil hun at det skal handlet om fotballen, og ambisjonen er å spille for det svenske landslaget innen tre år.

– Jeg prater gjerne om dette, for jeg forstår at det er viktig og at det er så mange som er i den situasjonen jeg var i. Men så vil jeg bare være fotballspilleren.