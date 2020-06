Forandret uteplassen fra tom terrasse til grønn oase

Det fantes absolutt ingenting på de store terrassene til Caroline Vigeland (35) og Stian Jensen (39). De hadde bodd i den store villaen i flere år, men knapt brukt terrassene. En enkel solstol i en bod var det eneste som minnet om utelivets gleder.

– Vi hadde rett og slett ikke peiling på hvordan vi skulle skape hagefølelse og fine miljøer her ute, sier paret.

Tid for hage satte designer Jon Andre Hanøy på prosjektet, og sammen med gartner Steven Long og arbeidsteamet skapte de flere miljøer på de tomme områdene. Huseierne måtte vente i spenning i fire dager før de fikk se resultatet, og planene ante de ingenting om.

Tankene bak prosjektet

Jon Andre ønsket å få så mye grønt som mulig inn her, både for at det skulle se pent ut innenfra, og for at det skulle bli hyggelig å oppholde seg ute.

– Utfordringen var å holde det stramt og minimalistisk, slik at det passet til huset, og samtidig finne planter og trær som ville trives her, sier designer Jon Andre.

Gartner Steven Long ønsket å finne vekster som passer inn i den vestlandske kystnaturen. Vind var en faktor å ta hensyn til, og også salt fra sjøsprøyt, siden huset ligger ved havet.

– Vekstene gjenspeiler det som naturlig står ved kysten på Vestlandet, selv om jeg har funnet fram til edlere typer av de velkjente artene. Så de fleste plantene er brødre, fettere, og litt fjernere slektninger av arter som er vanlige å finne i floraen på Vestlandet, sier Steven.

FØR: Helt tomt betongdekke på hovedterrassen. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Frodig grønn terrasse med flere sittegrupper. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Området roper etter møblering! Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Loungegruppen plassert på dekke av utendørsfliser. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Terrassen ligger på en klippe ved havet, ganske værhardt. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Plantene står i kasser som kan flyttes slik at planter kan settes i le om vinteren. Foto: Pandora Film/ TV 2 UTEKJØKKEN: Et lekkert utekjøkken ble det også plass til. Foto: Pandora Film/ TV 2

Hovedterrassen

Rett utenfor de store vinduene på hovedplassen ble loungeområdet definert ved hjelp av et dekke med utendørsfliser. Siden underlaget her var rett og fin betong, valgte man å legge fliser på pidestaller, et tilhørende system som gjør at man ikke trenger å lime eller støpe fast flisene. Slik kan vann renne bort under flisene, og det er også mulig å skjule både vanningsanlegg og annet under dem. I overganger mot husvegg blir det lagt hvite rullesteiner, og på resten av gulvet ble den originale betongflater beholdt.

OASE: Sittegruppen er omgitt av planter som gir et eksotisk preg. Foto: Pandora Film/ TV 2

Loungegruppen består av stor sofa, løse stoler og et bord som ble bygget ved hjelp av trematerialer og en hvit benkeplate.

For å skape rom og grønt ble det plantet i firkantete plantekar av metall. Høyere trær og busker langs husveggen, og lavere vekster som romdelere til sittegruppen ut mot rekkverket. Noen av plantekassene er på hjul og kan flyttes dersom man vil «ommøblere».

Plantene på terrassen

Det store treet i front er en rogn. Den kan by på vakre hvite blomster og fin høstfarge. For at treet skal kunne etablere seg og ha det fint i vinden, valgte Steven å støtte det kraftig opp.

Ellers er det plantet ulike vintergrønne vekster, krypende einesorter, små og saktevoksende furuplanter, ulike gressarter og formklippet buksbom.

Ved husveggen står klatrehortensia, diverse dypt flikete røde og grønne lønner, Hylleblomst, Koreakornell, samt gress og mer eksotiske middelhavspregete potteplanter.

PLANTEMANGFOLD: Selv om alt er plantet i plantekassser, blir det stor variasjon. Foto: Pandora Film/ TV 2

Det grønne bedet med Mikke Mus

EVIGGRØNT: Et lite kunstverk. Foto: Pandora Film/ TV 2

På den nederste terrassen ble det fjernet grus og lagt jord, og deretter plantet et skikkelig grønt bed. Her er det for det meste vintergrønne vekster, og mest iøynefallende er kanskje de runde buksbombuskene som ble satt sammen som hodet til Mikke Mus.

I bedet ellers finner du eføy, som skal få klatre oppover veggen, Hosta med ulike bladverk, flere varianter av bregner, Peppermyntebusk, Pieris, og en Thuja som går under navnet «Teddy». I hjørnet der hvor jorden er grunnere, er det plantet forskjellige sukkulenter.

Til dette bedet ble det lagt ut vanning i form av en svetteslange, som vil sørge for at jorden holder seg jevnt fuktig.

Kjøkken

I en krok på vei fra hovedterrassen og til nivået under ble det laget et utekjøkken. Julian bygget dette av Accoyamaterialer egnet for snekkerdetaljer også utendørs. Materialene har den egenskapen at de er svært formstabile selv om været er fuktig og kaldt, eller tørt og varmt.

I dene kroken er det også plassert en komfortabel stol. Et fint sted å sitte i ly og finne roen.

UTEKJØKKEN: En lekker kjøkkenbenk som er vegghengt og dermed "svever". Foto: Pandora Film/ TV 2

Har det gått bra med terrassen og plantene gjennom vinteren?

Ja, Camilla Vigeland kan fortelle at alt ser ut som at det har klart seg fint.

– I fjor høst ble det vakre høstfarger på mye, og nå er det grønt og frodig igjen. Plantekassene på hjul gjorde at vi kunne flytte plantene i ly for vinden i vinter og sette dem sammen slik at de kunne beskytte hverandre. Nå er de på plass på terrassen igjen, sier hun.

Camilla og Stian har ingen planer om å forandre på noe, og de forteller at de er glade for at de nå har fått et design og elementer de kan videreføre i ferdigstillingen av resten av området rundt huset.

- Vi viste rett og slett ikke hvor vi skulle begynne, og nå har vi fått en terrasse som er nydelig, sett både innenfra og utenfra. Dette har gitt inspirasjon, avslutter de.

SOMMERFØLELSE: Klart for Nytelse! Foto: Pandora Film/ TV 2

