Det blir Norges-ferie på de aller, aller fleste av oss i sommer. Det betyr også at mange skal bruke bil. Enten vi bare skal feriere i nærområdet – eller utforske større deler av det langstrakte landet vårt.

Ualminnelig mange på bilferie i Norge vil øke trykket på smale veier og overbelaste parkeringsplasser ved populære utfartsmål og turistattraksjoner, mener forsikringsselskapet If.

Informasjonssjef Sigmund Clementz i If peker på at dagsutflukter og bilferie i eget land vil prege denne sommeren for mange.

– Ved disse tider pleier vi vanligvis å komme med råd for bilferie i Europa. Det er rimelig uaktuelt nå. Motortrøbbel i bakkene mot Kassel i Tyskland? Neppe i år, sier han.

Småbulking en gjenganger

Med flere på nordmenn på veiene og på parkeringsplassene blir det også flere bulkinger innenlands.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i If

– En del turistattraksjoner har god parkeringskapasitet, og flesteparten av de store turistbussene vil være borte, så her kan det gå greit. Vi vet imidlertid at det på P-plassene til mange populære utfartssteder og turistmagneter er kaos på sommeren. Og det er uten koronasituasjonen. Småbulking er en gjenganger på disse stedene, sier Clementz.

If mener at det kan bli trangt om plassen på utfartsmål som Prekestolen og Gaustatoppen, på solrike dager.

Mange nordmenn skal oppsøke turistattraksjoner som Gaustadtoppen i sommer. Det betyr også at mange får behov for parkering – samtidig. Foto: If.

Trange parkeringsplasser

– Mye avhenger av været i sommer. Langs fylkesvei 651 ved Gaustatoppen har det tidligere nærmest vært vill vest-tilstander hvis det bare blir noen få helger hvor det er attraktivt å gå opp til toppen på grunn av været, sier Clementz

Blir det grått, trist og regnvær, kan det bli parkeringskaos helt andre steder:

– På slike dager valfarter folk til de store møbelvarehusene, gjerne med tilhenger på slep. Risikoen for bulking øker med hvor fulle parkeringsplassene og P-husene er, sier Clementz.

På smale veier er møteplassene ofte eneste måte å unngå rygging på.

Huske siste møteplass

If peker på at trange småveier over hele Norge kan få høyere trafikkbelastning enn til vanlig.

– Det er bare å stålsette seg for å huske hvor siste møteplass var, og forberede seg på rygging i sommer. Pust med magen, husk at du er på ferie og har god tid, sier Clementz.

– Enkelte østlendinger, som er vant til brede, firefelts motorveier, får seg gjerne en overraskelse over at det på Vestlandet kan være veier som er så smale at de knapt har plass til én bil, langt mindre to biler i bredden, sier han.

