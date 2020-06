Tysk politi: Tror McCann er død

En person er fengslet og mistenkt for å ha bortført Madeleine McCann. Tysk politi tror imidlertid at McCann er død.

Den gang fire år gamle Madeleine McCann mens hun var på ferie med foreldrene i den portugisiske byen Praia Da Luz i 2007.

Hva som skjedde med fireåringen, som plutselig ikke befant seg på soveværelset på hotellrommet, har vært et mysterium helt siden forsvinningen.

På en pressekonferanse torsdag sa det tyske politiet, som etterforsker forsvinningen, at de tror at Madeleine McCann er død, og at de nå etterforsker forsvinningen som et mord.

Under en pressekonferanse fortalte påtalemyndigheten i Tyskland at de mistenker at personen som er mistenkt for bortføringen også blir etterforsket for drap.

– Ut i fra dette så antar vi at jenta er død, sa Hans Christian Wolters, fra påtalemyndigheten.

Mistenkt

Den tyske 43-åring er mistenkt for å stå bak Madeleine McCanns forsvinning og antatte dødsfall, og sitter fengslet i Kiel, melder den tyske avisen Bild.

En talsperson for McCanns foreldre, Clarence Mitchell, sier at foreldrene aldri har gitt opp håpet om at Madeleine er i live.

– Dette kan vise seg som å være det viktigste sporet politiet har fulgt helt siden Madeleine forsvant, sier Mitchell ifølge Skynews.

– De er positive, men de vil bare ha et utfall i denne saken for å kunne få fred, sier Mitchell videre.

Ber om opplysninger

Den mistenkte reiste rundt i Portugal i en campingbil, og politiet mener han var i området der treåringen forsvant i det aktuelle tidsrommet.

Etterforskerne ber nå om opplysninger om campingbilen og et annet kjøretøy som tilhørte den mistenkte, en Jaguar. Denne bilen overførte mannen til en annen person dagen etter at McCann forsvant.

– Noen der ute vet mye mer enn de vil ut med, sier etterforskningsleder Mark Cranwell til BBC.

Madeleine McCann forsvant fra en leilighet på et portugisisk feriested kvelden 3. mai 2007, mens foreldrene var på en tapasrestaurant i nærheten med venner. En omfattende etterforskning av saken har så langt ikke ført fram, og jenta er aldri blitt funnet.