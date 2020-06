– Mange familier vet nesten ikke hvordan de skal komme seg gjennom sommeren

Årets sommerferie nærmer seg med stormskritt. Selv om det blir en annerledes sommer i år og charterturen til Syden utgår, skal likevel de fleste feriere rundt om i det langstrakte land.

Men det er ikke alle som gleder seg til denne årstiden.

I en fersk undersøkelse gjort for UNICEF Norge blant norske barnefamilier, svarer én av fire at de føler den pågående koronasituasjonen vil påvirke deres evne til å gi barna den sommerferien de fortjener. Dette tilsvarer i overkant av 158.000 barnefamilier.

I gruppen med lavest husstandsinntekt, som er samlet årsinntekt under 300.000 kroner, svarer hele 49 prosent at koronasituasjonen påvirker evnen til å gi barna sommerferien de fortjener.

Dette bekymrer Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

– Det er oppsiktsvekkende og noe som skal bekymre oss, men også engasjere oss. For det er klart at det ligger noen muligheter i dette, og i den samme undersøkelsen svarer også 58 prosent at de gjerne vil hjelpe noen med å gi dem gode ferieminner, sier hun til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Vanskelig for andre å forstå

Oudmayer forteller at det er enkelt for de med god økonomi til å fylle den varme årstiden med gode opplevelser med barna. Derimot blir denne muligheten svært begrenset for de med få midler og dårlig råd.

BEKYMRET: Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, frykter at flere barnefamilier ikke får en fin sommerferie i år. Foto: God morgen Norge

– Det er kanskje ikke så lett alltid for andre å sette seg inn i og forstå, men da er det ikke sånn at bare er å være kreativ og tenke positivt, slik som mange tror. Dette er noe som tynger mange familier hele året og som blir ekstra synlig når alle vi andre løper rundt og skal være sosiale og finner på kule ting, påpeker hun og fortsetter:

– Mange gruer seg til ferien, og ikke bare av økonomiske grunner, for de vet også at den tiden vi går inn i nå øker spenningen i familien, at konfliktnivået blir høyere og kjenner en sterk følelse av utilstrekkelighet.

Dyrt å feriere i Norge

En skulle kanskje tro at fordi de fleste må være hjemme i Norge i sommer, gjør at forskjellene blant barnefamiliene blir mindre. Men det kan gå begge veier, ifølge Oudmayer.

Hun forteller at situasjonen kan by på muligheter til å finne på hyggelige ting i nærområdet og være mer sammen med andre som man vanligvis ikke omgås så mye med på sommeren. Men igjen er det svært dyrt å feriere i Norge.

– Det er veldig kostbart og det vil også være med på å synliggjøre forskjellene på de som har lite penger og liten anledninger til å være med på aktiviteter som koster noe og de som har muligheten til det. Så vi er bekymret for at denne sommeren på mange områder vil synliggjøre klasseskillene mellom barn.

Mange har mistet jobben og enda flere er permittert som følger av korona-pandemien. Også denne usikkerheten påvirker økonomien og familiesituasjonen, ifølge UNICEF-direktøren.

– Det mange familier sier, er at de vet nesten ikke hvordan de skal komme seg gjennom denne sommeren her. Vi vet at det er forsinkelser i utbetalinger av dagpenger. Det er mange som nå lever trangt og vet ikke hvor lenge de må gjøre det. Det er klart at når foreldrene går med disse store bekymringene, og ikke vet hvordan jobbfremtiden blir for dem selv, kan det gå utover familiedynamikken. Det kan gjøre at de voksne blir ekstra slitne og at det er vanskelig å finne overskudd til å gjøre hyggelig ting sammen.

Tilbyr hjelp

For noen år siden opprettet UNICEF Norge Feriesentralen.no, som er en møteplass hvor de som har noe å låne eller gi bort kan glede noen som trenger det.

– Dette handler om alt fra billetter man ikke får brukt på Tusenfryd, at man kjøper et gavekort eller låner ut hytta eller campingvogna. Og da skal folk vite at det gleder enormt mange å få en mulighet de ellers ikke ville ha fått, sier Oudmayer.

Hun tror at folk har en idé om at alle drømmer en tur til Bali eller Lofoten. Slik er det nødvendigvis ikke.

– Det folk trenger og drømmer er et lite friminutt. Å gjøre noe hyggelig og annerledes. Det er ikke så viktig at det er eksotisk nødvendigvis, for det kan være kjempespennende å være på en campingplass man aldri har vært på før.

Hun oppfordrer også alle til å tenke over hva og hvem som er i rundt seg.

– Mitt beste råd er å tenke over hvordan jeg kan bidra i nærmiljøet mitt. Hvordan kan jeg ta initiativ til hyggelig lek mellom barn som ikke kjenner hverandre så godt fra før? Har jeg mulighet til å ta med en ekstra unge på sykkeltur ned til stranda?, spør hun og legger til:

– Det er helt enkle, små ting som vil bety veldig mye for de familiene som selv kanskje ikke tør å initiativet og ta kontakt med andre. Man skal ikke undervurdere betydningen av disse små handlingene i dagliglivet der man bor.