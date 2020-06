Fem kommuner vurderer å bytte fylke

Det er kommunene Stord, Fitjar, Etne, Tysnes, og Sveio som nå vurderer den oppsiktsvekkende beslutningen.

Sammen med Austevoll, Bømlo og Kvinnherad utgjør kommunene sunnhordlandsregionen i Vestland fylke. Fredag skal de ta stilling til om de har en tydelig nok posisjon i det nye fylket, eller om de skal vurdere å søke flytting til Rogaland.

Misnøyen ble spesielt stor etter at Hordfast ikke ble prioritert av fylket i Nasjonal transportplan.

Flere av ordførerne TV 2 har vært i kontakt med mener de ikke har fått det de ble lovet av Vestland fylke etter fylkesammenslåingen.

– Sunnhordland ble forespeilet fylkeskommunale funksjoner, men har ikke fått noe av det de var lovet, sier ordfører i Tysnes, Kåre Martin Kleppe (H).

Han oppfatter fylkeskommunen mer som en motstander enn en samarbeidspartner.

– Dette kulminerte med det hårreisende svake vedtaket til Nasjonal transportplan (NTP), sier Kleppe.

- Hva har vi å tape?

I mai ble det stor ståhei i Vestland da fylkesutvalget ikke ville prioritere det enorme veiprosjektet Hordfast da de skulle sende inn Vestlands prioriteringsliste til NTP. Etter at Stord truet med å forlate Vestland, ble listen endret i fylkestinget til å også gjelde «ferjefri E39», men begrepet Hordfast ble fremdeles ikke nevnt.

– Vi vurderer vår posisjon i fylke. Men som noen sier, hva har vi å tape ved å melde overgang? sier fungerende ordfører på Stord, Jakob Bjelland (Sp).

Også Fitjar, Etne, Tysnes og Sveio kommuner åpner ifølge TV 2s undersøkelser for at Rogaland kan være et bedre alternativ enn Vestland fylke.

– Vi vil støtte initiativet til å sette i gang en prosess. Vi ligger tettere knyttet til Rogaland på nesten alle områder. Vi har heller ikke fått noen positive signal om bedre forbindelser nordover, noe som har mye å si, sier ordfører på Fitjar, Harald Rydland (KrF).

TV 2 har ikke fått tak i ordføreren i Kvinnherad, men ordførerne i Austevoll og Bømlo er klare på at det ikke er aktuelt for dem å bytte fylke.

Skylder på regjeringen

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, håper og tror at kommunene blir i fylket. Han skylder på regjeringens politikk når det gjelder Sunnhordlands misnøye over fylkesammenslåingen.

- Det har jo ikke kommet noen nye oppgaver til fylket i det hele, de har bare blitt omfordelt til arbeidsgiverfunksjon, så der er vi enige, sier Askeland om at kommunene ikke har fått de nye funksjonene de var forespeilt.

Men på snakk om fylkestinget sin beslutning om å ikke prioritere Hordfast i Nasjonal transportplan, mener han at det som ble løsningen var det beste utfallet.

– Den tøffe runden vi hadde rundt NTP var en ekstraordinær situasjon, men vi oppnådde to ting. Vi fikk laget en uttalelse som vi tror var mer samlende enn det vi hadde klart ellers, og regjeringen kom med sterke forpliktelser til å gi midler til vegprosjekt i Vestland fylke, sier Askeland, som håper fylket vil komme styrket ut av det.