Comeback kan avgjøre tittelkampen: – Har kun vist 40 prosent

Søndag 19.00: Real Madrid-Eibar (kampstart 19.30)

Søndag skal Real Madrid i aksjon igjen for første gang siden 1-2-tapet mot Real Betis som gav Barcelona tilbake initiativet i tittelkampen i La Liga i begynnelsen av mars.

Det kan bli med Eden Hazard tilbake i laget, og forrige sommers prestisjesignering er garantert på revansjetokt.

– Det er noen spillere som tenkte at de måtte si farvel til denne sesongen og som nå har muligheten til å revansjere seg etter skader og andre situasjoner. De som trodde at de ikke ville bli å se på en fotballstadion igjen denne sesongen kan spille igjen og til og med med mer sult, sier Fernando Hierro.

Den legendariske Real Madrid-kapteinen er i dag ambassadør for La Liga og tror Hazard, som har hatt alt annet enn en drømmedebutsesong i Los Blancos-trøyen etter milliardovergangen fra Chelsea i fjor, kan komme tilbake som sitt gamle jeg.

– På sitt beste skaper han ubalanse og er så avgjørende, han skaper overtall i enhver situasjon og det var en skam at han fikk den skaden. Dette har uten tvil vært en tøff sesong for ham, men nå vil han få sjansen til å komme tilbake på det nivået, forklarer Hierro.

Hazard slet med hamstringen i starten av sesongen og det ble rapportert om at han var overvektig da han returnerte fra sommerferie. Vondt gikk til verre da superstjernen endelig var tilbake bare for å knekke ankelen mot PSG i Champions League i høst. Da han endelig så ut til å være tilbake igjen, pådro han seg så et nytt ankelbrudd i februar og det var forventet at 29-åringen potensielt ville miste resten av sesongen.

– Han har vært opp og ned, og det er normalt med tanke på skadene. Med denne avslutningen på sesongen vil han trene med gruppen og han vil få spilletid. I den siste perioden før han ble skadet igjen viste han noen detaljer som beviser hvilken utrolig spiller han er, sier Hierro.

Mener han har vist under halvparten av potensialet

Totalt er det kun blitt ti ligakamper, fem Champions League-kamper og ett mål så langt i Real Madrid-trøyen, og Hierros ambassadørkollega og tidligere lagkamerat Fernando Morientes forsøker å se Hazard-sesongen i et numerisk perspektiv.

– Når en spiller blir skadet så ofte som han er blitt, kan du ikke komme i form. Jeg mener Hazard kun har vist 40 prosent av hva han er kapabel til å gjøre i Real Madrid, og jeg tror han vil vise oss, sier spisslegenden.

Nå gleder han seg til å se belgieren i comebacket, og har også forventninger til flere andre i det offensivet arsenalet. Blant dem er Marco Asensio, som pådro seg en korsbåndsskade i sesongoppkjøringen og ikke har vært på banen ett eneste minutt.

– Vinicius var i god form da sesongen ble stanset, så det blir bra å se hvordan han klarer seg i et nytt scenario uten publikum. Så har man de som har vært skadet og er tilbake, som Hazard, men også Asensio. Fysisk vil de ikke være på samme nivå som lagkameratene, men vi vil se at de tidvis vil spille bra, sier han.

Tror troppen blir viktigere når tilskuerne forsvinner

Aspektet med Vinicus for tomme tribuner er en faktor som flere av La Liga-legenden er spent på. Real Madrid har allerede bestemt seg for å avslutte sesongen på reservelagets arena, noe Morientes, som selv vant to ligatitler og tre Champions League-pokaler i løpet av sin tid på Santiago Bernabéu, mener sier alt om hva man kan forvente av hjemme/bortebane-komplekser fremover.

– Jeg tror hjemmebanefaktoren vil forsvinne, og det ser vi tydelig når Madrid bytter ut Bernabéu til fordel for Estadio Alfredo Di Stefano. Det viser at det ikke er faktor som bestemmer noe lenger, sier 44-åringen.

Hierro, som hadde Bernabéu som hjemmebane i sin egen spillerkarriere fra 1989 til 2003, tror også at fraværet av supportere gjør troppbredden desto viktigere, og således også at Madrid-profilenes comeback etter skade kan vise seg avgjørende.

– Vi har sett i Bundesliga at forskjellen på å være hjemme eller på besøk ikke er så stor fordi du ikke har støtten fra supporterne. Derfor mener jeg også at troppen blir veldig viktig. Alle spillerne må være fokuserte fordi den siste delen av sesongen med kamper hver tredje dag vil gjøre det til en kort og svært krevende sesong. Lagene vil trenge alle spillerne sine, og Madrid vil ha flere spillere i troppen og kanskje flere muligheter, sier han.

Også i La Liga åpnes det nå opp for å benytte fem innbyttere i løpet av en kamp, og Morientes holder nå Madrid som sine favoritter. Det til tross for at Barcelona har to poengs ledelse når elleve kamper gjenstår.

– Jeg kan ikke si hvem som er den sterkeste kandidaten, for det skiller bare to poeng og begge har vært noe ujevne. Min favoritt er Real Madrid, slik det bør være, og jeg håper de vinner. Jeg tror det vil bli veldig lidenskapelig, en annen fotball enn vi er vant til og vi vil se hvordan ulike faktorer spiller inn, sier han.

En annen av de to Madrid-legendenes tidligere lagkamerater er også klar på at comebackene til Hazard og Asensio kan bli utslagsgivende for gamleklubben. Steve McManaman, som jobber som TV-ekspert for La Liga og blant annet gjestet TV 2s fotballstudio tidligere denne sesongen, er i hvert fall klar i sin tale.

– Det er likt for alle topplagene i alle toppligaene. Hvis du er på toppen av tabellen, betyr det normalt at du har den beste troppen og mer kvalitet enn alle de andre. Det faktum at de nå har hatt to-tre måneder til å få alle friske vil uten tvil gi dem en fordel, og det vil virkelig være slik for Real Madrid, sier engelskmannen.

TV 2-ekspert er enig

Simen Stamsø-Møller gleder seg også til å se Hazard igjen, og har tro på at man får se helt annen versjon av belgieren enn den skuffende utgaven som viste seg i høst.

– Skal vi tro rapportene er han i bedre form og fasong nå enn da han ankom Madrid for et snaut år siden. Da han begynte å vise seg fra sin beste side, kom skaden, men i sine beste perioder er det ytterst få i verden som matcher nivået hans. Dersom laget for øvrig fungerer tilstrekkelig, er det god sjanse for at Hazard er spilleren som vipper tittelfighten i Madrids favør, sier TV 2s fotballkommentator- og ekspert.

Stamsø-Møller gleder seg også over comebacket til Asensio, og tror det faktum at alle spillerne i La Liga er blitt tvunget til pause kan være en fordel når både Hazard og hans spanske lagkamerat nå returnerer etter sine skader.

– Begge disse spillerne besitter kvaliteter i verdensklasse, men varierer en del. Asensio er god på mye, men har først og fremst en livsfarlig venstrefot. Jeg ser på det som en fordel for ham at med- og motspillere har hatt en pause, så det ikke er så mye å hente inn på dem, sier han.

Tidligere Barca-spiller er uenig - bringer Suárez til bordet

En annen av La Ligas ambassadører, eks-Barcelona-spiller Luis Garcia, minner imidlertid Real Madrid-fansen på at det ikke bare er å dele ut et favorittstempel og hente ligatittelen selv om et par superstjerner virker å være på vei tilbake.

– Hvis jeg tar hensyn til hjertet og fortiden min, er det sannsynligvis Barcelona for meg. De har en fantastisk tropp og de har fått tilbake Luis Suárez og Ousmane Dembélé. Jeg vet at Real Madrid har fått tilbake Hazard og Asensio, men jeg mener fremdeles Barcelona er favoritter til å vinne, sier han, og fortsetter:

– Det er veldig positivt å tenke på at man kan få tilbake så mange fantastiske spillere til La Liga. Noen av dem er nøkkelspillere for lagene sine, så man kan bare tenke seg hvor viktig et er for disse klubbene å få dem tilbake. Vi er ikke glade for at situasjonen er som den er, men når alt kommer til alt må vi prøve å tenke på positive ting og dette er definitivt en av dem, sier Garcia.

Barcelona slo Mallorca 4-0 lørdag og leder La Liga med 61 poeng – fem poeng ned til Real Madrid.

Søndag 19.00: Real Madrid-Eibar (kampstart 19.30)