La Liga-legender hyller Ødegaards lag: – De har vært eksepsjonelle

Elleve kamper gjenstår av La Liga-sesongen, og bak det som ser ut til å bli en tittelduell mellom Barcelona og Real Madrid ønsker et kobbel av klubber å kapre de en av de to neste plassene på tabellen som gjør at de kan slå følge med gigantene til neste sesongs utgave av Champions League.

La Liga, topp ti: Barca, 58p, +32 R.Madrid, 56p, +30 Sevilla, 47p, +10 Sociedad, 46p, +12

__________________ Getafe, 46p, +12 A.Madrid, 45p, +10 Valencia, 42p, -1 Villarreal, 38p, +6 Granada, 38p, +1 Athletic, 37p, +6

Fra Sevilla på 3. plass og ned Valencia på 7. skiller kun fem poeng, mens det er ytterligere fem ned til Athletic som ligger midt på tabellen på sin 10. plass før fotballen gjenoppstår etter koronapausen 11. juni.

Martin Ødegaards Real Sociedad er i øyeblikket på den forgjettede 4. plassen og er i så måte i aller høyeste grad med i kampen. Ødegaard har selv uttalt at han mener laget sitt ikke står tilbake for noen utenom de to på topp, og nettopp baskerne trekkes også frem som en av sesongens store positive overraskelser når fem La Liga-legender nå blir bedt om å spå utfallet til slutt.

– Både Sociedad og Getafe avsluttet stort. De har hatt en eksepsjonell sesong så langt, og det vil være trist for supporterne deres om det dropper nå, for de har alle de riktige grunnene til å spille i Europa. Og ikke bare i Europa League, men også Champions League. De har fått alle lag til å lide og de fortjener det. Men det er forskjellige scenarier for alle, så vi får vente og se, sier La Liga-legenden Fernando Morientes.

Sammen med kvartetten Fernando Hierro, Gaizka Mendieta, Diego Forlán og Luís García leverer Morientes nå sine vurderinger rundt hvordan kampen om Champions League-plass ender i La Liga (les dem alle nederst i saken).

TV 2-ekspert: – Bedre enn forventet

TV 2s fotballekspert er enig i spissgiganten Morientes' omtale av de to største overraskelsene blant topplagene.

– Real Sociedad har vært bedre enn jeg og mange andre forventet denne sesongen, og har imponert både i La Liga og i Copa Del Rey. De har et veldig morsomt offensivt lag med mange kreative spillere som kan skape øyeblikk av magi. Spillere som Oyarzabal og Mikel Merino har tidvis vært fantastiske. I tillegg har de truffet veldig godt på overgangsmarkedet, der Martin Ødegaard, Portu og Alexander Isak har alle sammen kommet inn og styrket laget, sier Mina Finstad Berg.

TV 2s fotballblogger og -ekspert har også en forkjærlighet for Getafe, og håper at de henger med helt inn i kampen om plassene i den gjeveste av europacupene. Etter å ha kvalifisert seg for Europa League i fjor har La Liga-Askeladden tatt ytterligere steg denne sesongen, og blant annet slått ut forrige sesongs Champions League-semifinalist Ajax av Europas nest gjeveste klubbturnering.

BLOGGER-OG EKSPERT: Mina Finstad Berg, her under VM-sendingene fra Kontraskjæret. Foto: Ø.G. Eknes, TV 2

– De to kampene viser mye av det Getafe er så gode på, da de er ekstremt godt organisert, jobber knallhardt, er solide defensivt og hugger til offensivt når de får muligheten. De har ikke i nærheten av de samme økonomiske midlene som de andre lagene som kjemper om topp fire, men allikevel har de klart å bite seg fast med et lag som på mange måter er satt sammen av spillere som ikke har lyktes helt andre steder, skryter Finstad Berg.

Her er vurderingene rundt Champions League-kappløpet (og hvorvidt overraskelsene Sociedad og Getafe kan holde følge helt inn) fra de fem nevnte tidligere La Liga-stjernene som i dag har roller som ambassadører for ligaen:

Fernando Hierro, eks bl.a. Real Madrid: – Atlético Madrid og Sevilla er sterke i år, og så liker jeg veldig godt hardtarbeidende Getafe som fortjener å være med der. Real Sociedad spiller en fantastisk stil, med dynamisk kraft og stor glede. Jeg tror de siste plassene står mellom disse fire lagene, og så liker jeg også godt Villarreal. De spiller pent, har ballbesittelse og er hardtarbeidende. I tillegg er det også noen lag som kan blande seg med disse dersom de kommer i gang godt på de to første kampdagene.

LEGENDE: Fernando Hierro spilte 14 sesonger for Real Madrid og var kaptein både på klubb- og landslag. Her i duell med Juventus' Alessandro Del Piero i Champions League-semifinalen i 2003. Foto: AP

Gaizka Mendieta, eks bl.a. Valencia og Barcelona: – Sevilla er veldig sterke. Vi snakker som om vi var i fortiden, men Sevilla var veldig sterke. Og så har vi selvsagt Atlético Madrid. Real Sociedad var også et lag som gjorde det bra, og Villarreal var ikke langt bak. Så har Getafe en forbløffende sesong, og jeg mener de er en av favorittene på grunn av stilen deres. De må gi 100 prosent, og antallet innbyttere vil gagne dem på grunn av bredden i troppen.

– Jeg tror noen lag kommer til å dra nytte av pausen, for de vil føle seg styrket. Andre vil ikke føle seg bedre, fordi momentum og selvtilliten de hadde er borte. Det vil for eksempel bli interessant å se hvordan Real Sociedad presterer igjen. Men jeg tror det står mellom de 3-4 lagene, og selvsagt Valencia. De kan komme dit, selv om de er litt bak.

GIGANT: Gaizka Mendieta var den største stjernen på Valencia-laget som spilte to strake Champions League-finaler for 20 år siden. Her i duell med Barcelonas Rivaldo i Champions League-semifinalen i 2000. Foto: Denis Doyle/AP

Fernando Morientes, eks. bl.a. Real Madrid og Valencia – Jeg ville like å si Valencia, men det er noen poengs forskjell. Utifra det vi har sett til nå, så vil Real Sociedad fortjene det. Sevilla har blitt der oppe og Getafe vil også fortjene det. Atlético Madrid er også der oppe. Kandidatene er der. Men hvis La Liga ender som det er nå, ville vi sannsynligvis sagt at de fire fortjener det, og så har også Getafe hatt en veldig interessant sesong så langt. – Både Sociedad og Getafe avsluttet stort. De har hatt en eksepsjonell sesong så langt, og det vil være trist for supporterne deres om det dropper nå, for de har alle de riktige grunnene til å spille i Europa. Og ikke bare i Europa League, men også Champions League. De har fått alle lag til å lide og de fortjener det. Men det er forskjellige scenarier for alle, så vi får vente og se ... VINNER: Fernando Morientes med en av tre Champions League-pokaler han vant i sin tid i Real Madrid etter finalen mot Valencia i 2000. Til høyre angrepspartner Raul.. Foto: Remy De La Mauviniere/AP

Diego Forlán, eks bl.a. Atlético Madrid – Det er komplisert, og vi vil komme til å se en innspurt fra Atlético Madrid. De er utenfor Champions League-plassene nå, men nære. Vi må se hvordan lagene kommer i gang. Skader og inaktivitet kan påvirke, så jeg tenker at lagene med gode tropper som kan holde dem intakt vil ha en fordel på de andre. Det blir litt likt som når landslagene spiller Copa América, VM og EM. Da er det de landslagene med høyest nivå som klarer å holde på den samme troppen og bevare harmonien som får en fordel til slutt. – Dette gjelder for lag som Real Sociead og Getafe. De var på et høyt nivå, og noen ganger vil slike rekker brytes og andre ganger vil de fortsette. Det kommer an på omstendighetene, men de er klubber som påvirkes av variabler som for eksempel supporterne som har gitt dem støtte og som ikke er der nå. Spillerne var motiverte og fulle av selvtillit, og det kan være borte nå. Men det kan også være motsatt. Det gjelder ikke bare disse, det presset kan være der for andre lag også på grunn av fansen, og nå kan man avsløre uforventede prestasjoner. Det er mange spørsmål ute og går, så det vil bli interessant å se.

ATLÉTICO-HELT: Diego Forlán jubler etter matchvinnerscoringen mot Fulham i Europaligafinalen i 2010. Foto: Nigel Treblin/AFP

Luís García, eks. bl.a. Atlético Madrid og Barcelona – Ser en på tabellen i øyeblikket er det veldig spennende med Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Valencia og Atlético Madrid som alle kjemper om kun to plasser og alle ser veldig sterke ut. Real Sociedad avsluttet veldig bra og var på høyden før pausen, mens Atlético Madrid er et lag som kommer til å kjempe helt inn med den troppen de har. Getafe har et stort år, og det må jeg si fordi min sønn er Getafe-fan men også fordi de faktisk gjør det veldig bra. – Det er fullstendig forskjellige lag, for Real Sociedad har kanskje en mer talentfull tropp enn Getafe, men Getafes motstandsstyrke er mye sterkere enn Sociedads så de har to helt forskjellige tilnærminger. Getafe er veldig fokuserte og har et fantastisk kondisjonsnivå som blir viktig i starten når ligaen begynner igjen. Real Sociedad har fantastisk balanse mellom linjene og med Willian José og Alexander Isak i front kan de gjøre forskjellige kombinasjoner. Vi har sett dem spille vidunderlig, så jeg tenker at begge de kan havne i Champions League neste sesong.

GIKK GRADENE: Luís García kom til Barcelona som 12-åring og gikk hele veien til A-laget i klubben. Han har også meritter som en Champions League-tittel med Liverpool og flere sesonger i blant annet Atlético Madrid å vise til. Her i en UEFA-cupkamp mot Panionios for Barcelona i 2003. Foto: Petros Giannakouris/AP Photo

La Liga gjenopptas 11. juni med Sevilla-derbyet der ligatreeren tar imot byrival Betis - direkte på TV 2 Sport 1, Premium og Sumo - og det skal spilles elleve runder frem til og med 19. juli.

