To år forsinket står hallen klar - men de kan bli nektet fullt hus til åpningen

Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey (klubbenes interesseorganisasjon) sitter nå ved forhandlingsbordet for å fastsette seriestarten i ishockey.

Eliteserien, som per nå står uten hovedsponsor, skulle etter planen starte 17. september.

Etter det TV 2 kjenner til er det sannsynlig at seriestarten blir forskjøvet, fordi klubbene ikke har råd til å spille for glisne tribuner.

Ønsker å utsette seriestart til oktober

På nye Jordal Amfi jobbes det på spreng for å få den nye storstuen klar til seriestart, men den storslåtte åpningen kan i verste fall bli alt annet enn hva Vålerenga har drømt om.

– Her blir det en tilskuerkapasitet på 5200, så det kommer til å bli et sinnssykt trykk! Men det er jo litt ironisk at hallen først har vært forsinket et par år, og nå når vi først står her og ser at den er klar så må vi kanskje åpne for nesten tomme tribuner, sier Glenn Jensen til TV 2, og skuer utover nye Jordal Amfi.

Norsk Topphockey ønsker å utsette seriestart til 15. oktober. Den løsningen stiller Vålerenga seg bak.

– Vi kommer til å støtte det forslaget. I forhold til forutsigbarhet, og at vi skal inn i en ny arena, så er vi ikke negative til at seriestarten blir forskjøvet en måned. Vi er absolutt avhengige av publikumsinntekter, sier Jensen.

NYE JORDAL AMFI: Slik ser det ut inne i norsk hockeys nye storstue. Foto: Torstein Wold/TV 2.

– Ville det vært krise å måtte åpne den nye hallen med glisne tribuner?

– Før vi kaller det en krise må vi se om det er mulig å jobbe frem en kompensasjonspakke. Abid Raja gikk jo ut 11. mai og sa at fotballen skulle få kompensert tapte billettinntekter når de nå starter serien, så da må jo vi ishockeyen se på om vi kan få til den samme løsningen. Men dersom seriestarten blir flyttet vil jo ligaen kjøpe seg tid, og forutsetningene for å kunne starte med publikum vil forhåpentligvis være enda bedre, mener han.

Tre konkrete forslag skal være oppe til diskusjon, der det seneste alternativet innebærer seriestart så sent som 15. november.

Publikumsinntekter på nærmere 30 millioner kroner

Arrangementer for over 500 tilskuere er forbudt frem til 1. september, men håpet er at restriksjonene blir myknet opp utover høsten.

– Det å ha publikum på kampene er en vesentlig faktor for at vi skal kunne tjene de pengene vi trenger for å betale regningene våre. Så vi er absolutt avhengige av å ha publikum til stede for å kunne gjennomføre en sesong, sier daglig leder i Stavanger Oilers, Pål Higson, til TV 2.

Stavanger Oilers-eier, Tore Kristiansen, har tidligere uttalt til VG at det ikke er aktuelt for siddisene å spille kamper med kun 500 tilskuere på tribunen. Blir det realiteten vil kommende sesong ifølge han gå uten Oilers.

Higson vil ikke være like kategorisk overfor TV 2, men understreker at de ikke kan drive uten inntekter.

– Vi kan ikke drive på kreditors regning. Vi må drive ansvarlig, og en av de store forutsetningene våre er jo nettopp publikum. Jeg tror ikke vi kommer i en situasjon der det blir satt i gang en liga uten at forutsetningene for å få gode inntekter er tilstede, understreker han.

Stavanger-klubben oppgir til TV 2 at de i 2018/2019-seosngen hadde billettinntekter på 17,3 millioner kroner, og kiosksalg på 11,2 millioner kroner. Disse tallene er inklusiv sluttspillet, hvor Oilers gikk til semifinale.

Dermed står enorme summer på spill for en av Norges største ishockeyklubber.

– Hvilke løsninger angående serieoppstart kan dere i Oilers godta?

– Det viktigste er som sagt at man har et inntektsbilde som gjør at man kan betale regningene. Jeg håper jo at helsesituasjonen stadig blir bedre, og at det dermed blir mulig å åpne for det som vi kjente som den gamle normalen. At vi nærmer oss den gradvis, og har muligheten til å gjennomføre en god hockeysesong, avslutter Higson.

Forrige uke ble det klart at IIHF etter all sannsynlighet flytter VM i 2021 to uker frem, da med åpningskamp 21. mai, og VM-finale 6. juni.

Det er rekordsent, men åpner dermed for at flere land kan forskyve sesongstarten.