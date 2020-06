Politiet: Tenåring tvang tenåring til å prostituere seg

En mann i tenårene er siktet for menneskehandel. Politiet mener at han har presset en jevngammel dame til å prostituere seg.

– Min klient nekter straffskyld. Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier advokat Bendik Falch-Koslung til TV 2.

Torsdag ettermiddag møtte han i Oslo tingrett sammen med sin mannlige klient i tenårene, som er siktet etter straffelovens paragraf 257, som gjelder menneskehandel.

Politiet mener at han har tvunget en kvinne i tenårene til å prostituere seg. Etterforskningen i Oslo politidistrikt begynte etter at de fikk en bekymringsmelding om kvinnen fra et land i Øst-Europa.

– Vi mener at siktede har tatt med seg kvinnen til Norge, og at han har tvunget henne ut i prostitusjon ved å bruke vold og trusler, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga til TV 2.

Hun sier at politiet registrerer mye vold og trusler i prostitusjonsmiljøet i disse dager.

– Det kan fremstå som at kvinnene gjør dette frivillig, men det er ikke nødvendigvis sånn det er. Det er noe å tenke på for de som vurderer å kjøpe sex, sier Aga.