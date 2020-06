Manshaus-dom faller 11. juni

Domsavsigelsen finner sted i Asker og Bærum tingrett torsdag 11. juni klokka 10.00. Verken pressen eller publikum får adgang til å være fysisk til stede som følge av koronapandemien.



Philip Manshaus står tiltalt for drapet på sin søster Johanne Ihle-Hansen (17) og terror mot Al-Noor-moskeen på Skui 10. august i fjor.

Manshaus forklarte i retten at han gikk inn i moskeen mål om å drepe så mange som mulig.

Sekunder etter at han gikk inn i bønnerommet i moskeen, ble han overmannet av 65 år gamle Mohammed Rafiq. Det ble avfyrt noen skudd, men ingen traff noen av de tre personene som var til stede i moskeen.

Nekter straffskyld

Manshaus sin forsvarer, advokat Unni Fries, har tidligere nektet å kommentere hvorvidt Manshaus angrer på enten drapet eller terrorhandlingen.

– Han bestrider ikke objektivt å ha gjort noe av det han anklages for, men han mener at dette var noe han måtte gjøre, og at han ikke skal straffes for det, sier Fries.

– Har han noe tro på å bli frikjent?

– Han forstår at drap og terror er straffbare handlinger, men han mener at det er gjort i en form for nødrettshandling, sier hun.

Statsadvokat Øverberg har i tiltalen tatt forbehold om at han kan komme til å legge ned påstand om forvaringsstraff for Manshaus. Han ønsker ikke å kommentere noen av bevisene i saken før rettssaken er i gang.

Undersøkte premissene for tilregnlighet

22-åringen samtykket til å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Ann Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

Ørbeck bemerket at det ikke er tilregneligheten hans de skulle finne ut av, men mandatet var å undersøke om premissene er til stede for tilregnelighet.

De konkluderte med at tiltalte verken var psykotisk, hadde en alvorlig psykisk lidelse eller sterk bevissthetsforstyrrelse da han utførte handlingene han er tiltalt for.

I løpet av undersøkelsen hadde de sakkyndige elleve samtaler med ham. Lyngved la til at det er langt flere samtaler enn det som er vanlig.

I løpet av undersøkelsene, som fant sted i kjelleren på Ila, opplevde de tre spesialistene Manshaus som påfallende normal.

Inspirert av terrorist

Manshaus forklarte under sin frie forklaring sist uke at han ble sterkt inspirert av Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars.

Det var da han leste Tarrants manifest i begynnelsen av august, bare dager før hendelsene, at han bestemte seg for å gjøre noe. Før dette hadde han hatt planer om å stifte familie og drive et småbruk.

Manshaus har i retten også forklart seg om sin virkelighetsoppfatning, og at han er sikker på at det om kort tid vil bli en væpnet revolusjon i Europa.

– Jeg vil nok bli dømt til fengsel nå, men etter den væpnede revolusjonen vil jeg bli frikjent, sier han.