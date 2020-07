Kjetil Jansrud har blitt far for første gang

Alpinist Kjetil Jansrud (34) og samboeren Benedicte Isabel Mortensen (30) har blitt foreldre for første gang.

– Velkommen til verden, Frøya, skriver alpinisten på Instagram.



– Forrige søndag så opplevde jeg det største øyeblikket i livet mitt. Jeg kan ikke engang beskrive hvordan det føltes å se Benedicte kjempe seg gjennom en timeslang fødsel, for så å få holde datteren vår i mine hender, skriver han videre.

Paret, som har vært kjærester siden 2017, avslørte babynyheten på Instagram tidligere i år.

– Mitt livs største seier. Jeg er glad, spent og litt nervøs – men mest av alt utrolig glad for å annonsere at vi blir en familie på tre i sommer, skrev Jansrud på Instagram.

Jansrud har vært en av Norges beste alpinister de siste årene og har blant annet fem OL-medaljer.

Tidligere i år fortalte han til TV 2 at han er forberedt på at det kommer til å bli en annen hverdag enn før når han blir far.

– Jeg er veldig heldig som har en samboer som er veldig positivt innstilt på at min idrettshverdag skal bli helt normal, sa han.

– Jeg er derimot spent på om jeg føler meg komfortabel med å dra på samling og konkurranser. Jeg kan gå glipp av alle de små tingene med babyen. Skjer det viktige ting med utviklingen som jeg ikke får være med på? Det blir faktisk en ny verden med baby, sa toppidrettsutøveren.