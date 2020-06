Siw (39) valgte å gjøre noe helt spesielt med farens gamle klær

– Det ble mitt kall å gå ut og dele ut hans klær, forteller Siw Indsetviken til God morgen Norge.

Indsetviken pakket sammen noen av farens varmeste klær, smurte noen matpakker og lagde en termos med varm kaffe og dro inn til Oslo.

Der begynte hun å dele det ut til hjemløse rusmisbrukere. 39-åringen visste det ikke da, men dette ble starten på Gateteam Oslo.

Skummelt første natten

VILLE HJELPE: I 2011 betsmte Siw Indsetviken seg for å dele ut farens gamle klær. Foto: Privat

Indsetviken forteller at den første natten hun gikk ut alene for å hjelpe byens hjemløse var skummel, men også givende og fin.

– Det ble et sterkt møte med veldig mange mennesker, og den skumle biten gikk veldig fort over. Det var vanlige mennesker som deg og meg, sier Indsetviken.

Hennes ønske om å hjelpe rusmisbrukere kom både fra at mange fra hennes kull på skolen falt utenfor og begynte med rus, i tillegg til at foreldrene hadde jobbet mye med vanskeligstilte. Spesielt snakket Siw mye med faren om å hjelpe disse menneskene på gateplan.

Vokst med årene

Ni år senere etter den første vinternatten i 2011 deler fortsatt Indsetviken ut klær, mat og drikke til rusmisbrukere i Oslo.

– Det ble etter hvert en veldig naturlig utvikling fra å bare være meg til å bli Gateteam Oslo, forteller hun.

I begynnelsen hadde 39-åringen innsamlinger via Facebook, noe som skapte et stort engasjement. Indsetviken la etter hvert merke til at det var de samme som engasjerte seg, og ble med for å dele ut mat og klær.

DELER UT: Hver onsdag klokken 18.00 blir det delt ut mat, drikke og klær. Foto: Privat

– Vi gikk fra å ha med oss ti matpakker, en kaffekanne og en koffert med klær, til at vi plutselig kunne ha med oss 100 matpakker, som nå er oppe i 150-200 matpakker. Så det var en veldig naturlig del av utviklingen at vi ble en egen organisasjon, forklarer grunnleggeren av Gateteam Oslo.

Nå møtes cirka 15 stykker opp hver onsdag klokken 18.00 ved Jernbanetorget i Oslo for å dele ut diverse nødvendigheter til hjemløse rusmisbrukere.

– De har blitt som en familie

Til vanlig deler Indsetviken og gateteamet ut klær og hygieneartikler i tillegg til mat og drikke, men på grunn av koronapandemien har de ikke kunnet gjøre det.

– Nå deler vi ut rene matposer med matpakke, snop, drikkeflaske og antibac, sier Indsetviken.

MATPOSE: Gateteam Oslo deler ut poser med brødskiver, godteri og drikke til hjemløse rusmisbrukere. Foto: Privat

Hun forteller at det har betydd mye for henne å kunne hjelpe til de siste ni årene.

– De har jo blitt som en familie. Og jeg vet at vi er som familie for mange av de også, forteller 39-åringen.

Indsetviken hadde aldri trodd at den vinternatten i 2011 skulle ha en så stor innvirkning på livet hennes som den har hatt.

– Nå har vi tiårsjubileum neste år, at det skulle bli så stort hadde jeg aldri drømt om.