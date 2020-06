Kamerat satt i passasjersete: – Det brenner seg fast å se en voksen mann gråte, før han dør

Lester Hall ble vitne til at hans gode venn George Floyd ble brutalt pågrepet i Minneapolis forrige uke. I et intervju åpner han opp om tiden etter dødsfallet.

Da George Floyd døde som følge av en brutal pågripelse av politibetjenter forrige uke, satt vennen hans Lester Hall i passasjersete og var vitne til alt.

I et intervju med The New York Times forteller Hall om de siste minuttene av Floyds liv.

– Han prøvde å roe ned spenningen med politiet. Han sa ikke noe i mot arrestasjonen, men prøvde å oppføre seg på sin mest ydmyke måte, forteller Hall.

Til avisen forteller Hall om de siste øyeblikkene han hadde med Floyd, før han døde. De hadde tilbragt hele dagen sammen.

Hall forteller at han hørte Floyd trygle, og ropte «vær så snill, hva er alt dette?».

– Han gråt og gråt og håpte at noen skulle hjelpe han, fordi han holdt på å dø. Jeg kommer alltid til å huske frykten i Floyds ansikt. Det er det som brenner seg fast, en voksen mann som gråter, før han dør, forteller Hall.

Dro til Houston

Etter at Floyd døde forlot Hall Minnesota og haiket til Houston i Texas to dager etter dødsfallet.

– Når hele verden fant ut at betjentene drepte George, dro jeg til det stedet hvor jeg så han tok sitt siste åndedrag, og ba.

Hall og Floyd var begge fra Houston, men kameratene ble kjent i Minneapolis gjennom en pastor. Siden 2016 hadde de hatt kontakt så og si hver dag.

Hall sier han så på Floyd som en av hans fortrolige. Grunnen til at han forlot Minneapolis kort tid etter dødsfallet var fordi hans eneste bånd til byen var Floyd.

Bruce Gordon, en talsperson fra Minnesota kriminelle etterforskingbyrå, uttalte til avisen at agenter fra byrået prøvde flere ganger å kontakte Hall uten hell. Da de ikke fikk kontakt med han ba de agenter i Texas om å bistå, og arrestere han fordi han ikke samarbeidet i etterforskningen.

Mandag ble han sporet opp i Houston, og deretter arrestert og avhørt av Minnesota-etterforskere.

Nøkkelvitne

Ifølge Hall tilbragte han tid med familien sin for å komme seg gjennom traumet, og tok dermed ikke telefonen dagene i etterkant av dødsfallet.

Hall var imidlertid klar over at politiet ville komme i kontakt med han.

– Jeg er et nøkkelvitne i en sak hvor politiet har drept George Floyd, og de ønsker å høre min versjon.

Forrige uke ble politimannen Derek Chauvin pågrepet og siktet for drapet på Floyd. Onsdag kveld denne uken opplyste Minnesota-senator Amy Klobuchar at siktelsen mot Chauvin er oppjustert til å gjelde forsettelig drap.

Samme kveld opplyste ledelsen for påtalemyndightene i Minnesota at de tre andre politibetjentene som var til stede under pågripelsen, er siktet for medvirkning til drap.

Etter Hall ble arrestert mandag kveld ble han avhørt i flere timer av etterforskerne. Tirsdag kunne han derimot returnere til sitt hjem, etter at hans advokater fikk han løslatt.

En representant for Hall, Ashlee C. McFarlane uttalte til The New York Times at da familien til Hall kontaktet firmaet, hadde Hall sittet isolert i fengsel i ti timer, etter han ble avhørt.

– Det er ikke slik man behandler et nøkkelvitne, spesielt ikke når mannen nettopp har sett sin venn bli drept av politibetjenter. Dette burde vært gjort på en annen måte, sa hun.