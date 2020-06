Mener kua kunne overlevd dersom det var veterinærer på jobb: – Bak mål at dyra må bøte med livet

I Steigen kommune i Nordland har man ikke lyktes å komme til enighet med den lokale veterinærtjenester som sikrer at det er veterinærer nok til å ta av seg vakttjenester utenom ordinær arbeidstid.

Det gjør at man fra 1. juni ikke har bemannet veterinærvakt mellom klokken 16 og 08 to dager i uken de neste ukene. Det får konsekvenser.

Pinefull død

Tirsdag denne uken ble Vegard Westvik Pedersen og faren Willy vitne til at en av deres kuer led en pinefull død etter å ha født ei kalv.

Under fødselen fikk kua et såkalt børframfall. Det er en alvorlig tilstand som ifølge sauehelsenett krever umiddelbar veterinærbehandling.

– Det medførte at blant annet livmora kom ut av kua etter kalven. Dersom vi hadde hatt en dyrelege til stede, kunne man ha berget kua. Istedenfor led den i over en time før vi fikk tak i noen som kunne skyte og avlive kua, sier Westvik Pedersen til TV 2.

– Ikke alle har tilgang på slakter heller, legger han til.

De to driver en gård på Holkestad i Steigen, og er er fortvilte over situasjonen.

– At vi taper penger på det er ikke det verste. Å se ei ku lide så lenge er ikke noe artig. Det er dyrene som er uskyldig her, og da er det bak mål at det er de som måtte bøte med livet, sier Westvik Pedersen og mener det er kommunen som har ansvaret for å få på plass en veterinær.

Håper man kommer til en løsning

Han håper kommunen og den lokale veterinærtjenesten kommer til en løsning om kort tid.

– Vi har 25 kyr som skal kalve de neste ukene. Man vet aldri hva som kan skje. Dette skjedde den første natta uten bemanning hos veterinæren, sier han til TV 2.

Dette bildet er tatt etter at kua døde som følge av børframfall. Foto: Privat

– Det er mange bønder som er fortvilte, legger han til.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Møter telefonsvarer

TV 2 har vært i kontakt med den lokale veterinæren på Steigen.



Maylene Johansen er veterinær og daglig leder hos Dyrlegene Nord-Salten. Hun forteller at det er en vanskelig situasjon for alle parter i denne saken.

– Kjernen i saken er at vi har to dyreleger på vakt. Over lengre tid er det slitsomt, og harmonerer ikke med et vanlig liv. Vi har satt ned foten, for vi kan ikke jobbe doble vakter annenhver dag. Det er en belastning vi ikke godtar, sier Johansen.

I dag operer de med todelt vakt. Det vil si at de er to personer på jobb som skal håndtere vaktene hos dyrelegen.

Et utbredt problem i Norge

Fra 1. juni har man nå tatt de valgene som gjør at det ikke er bemanning hos dyrelegen to dager i uken etter ordinær arbeidstid. Dette er et utbredt problem i distriktene, mener Johansen.

– Jeg har fått mange henvendelser fra kolleger som har følt på å jobbe seg i senk. Det er tabu å sette egen helse foran dyreliv. Dette er mye større enn jeg først trodde, sier hun.

Det som nå skjer er et resultat av langvarig nedprioritering av landbruket og distriktene i den nasjonale politikken, mener Johansen.

– Ringer man vakttelefonen etter ordinær arbeidstid disse dagene vil man komme til telefonsvareren, sier hun til Avisa Nordland.

– Kan bli ille

I sommer skal begge veterinærene ut i tre uker ferie. Da vil man, hvis man ikke får flere ansatte, gå tre uker uten veterinær i Steigen.

– Det kan bli alvorlig. Vi så hvor ille det gikk den første natta, sier hun og legger til at dette er første gang på over 40 år at man ikke har bemannet dyrelege.

– Fortsetter vi å jobbe som vi gjør nå, holder vi ikke ut et år til.

– Beklager

Steigen kommune jobber med å få en døgnkontinuerlig veterinærvakt på plass snarest mulig, og ordfører Aase Refsnes forteller at man per i dag ikke har kommet til en løsning på dekning av vakter knyttet til veterinærene.

Hun har vært i kontakt med Vegard Westvik Pedersen og faren Willy.

– Det er sterkt beklagelig at dette skjer, både for dyrevelferd og for bøndene, sier hun til TV 2.

– Situasjonen akkurat nå handler ikke om penger, men å få fatt i en tredje veterinær. Dette er noe vi har jobbet siden vi ble varslet om situasjonen for 14 dager siden. Dette var den typen hendelser vi fryktet og det er derfor at vi skal ha en døgnkontinuerlig døgnvakt. Ansvaret for dette ligger på Steigen kommune, legger hun til.