Politiet rister på hodet etter dette synet: – Når man tror at man har sett det meste ...

Tromsø-politiet måtte få hjelp fra Statens Vegvesen etter at en mann i 20-årene stappet bilen sin full av garasjeskrot og ikke kom seg av flekken.

Onsdag ettermiddag ble en mann i 20-årene stanset av politiet i en grå varebil på Tromsøya.

Politiet måtte ifølge Nordlys, som først omtalte saken, få hjelp fra Statens vegvesen for å kontrollmåle vekta på varebilen.

Det skulle vise seg at bilen med fører veide litt over åtte tonn, mot bilens tillatte totalvekt på 3,5 tonn.

Ettersom bilen hadde en overvekt på hele 4,5 tonn, kom den ikke langt før den brøt sammen på veien og politiet rykket ut.

Mannens førerkort ble beslaglagt på stedet.

FYLT OPP: Slik så det ut da politiet åpnet bakdørene på bilen. Foto: Politiet

Fylte opp bilen med garasjeskrot

I en Twitter-melding skriver politiet i Tromsø at bilen inneholdt store deler av en gammel garasje:

#Tromsø: Politiet fikk hjelp av utekontrollen til Statens Vegvesen til å sjekke vekten på en varebil som ble stanset på Tromsøya i ettermiddag. Den inneholdt store deler av en gammel garasje. Med fører veide den 8050 kg, noe over tillatt totalvekt på 3500 kg. Førerkortbeslag. — Troms politidistrikt (@polititroms) June 3, 2020

– Hva skal man si?

Fungerende faggruppeleder i utekontrollen, Roger Furumo, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2, og sier at det er politiet som skal uttale seg i saken.

Til Nordlys sier Furumo dette:

– Hva skal man si? Man tror man har sett det meste, men det er nok ikke sånn. Det er skremmende at noen er villig til å laste et kjøretøy såpass at det åpenbart ikke er kjørbart.

Operasjonsleder Jørgen Ahlquist sier at det ikke tok lang tid før bilen stanset.

– Her er det åpenbart snakk om overvekt. Bilen klarte ikke å kjøre langt før den ikke kom seg videre, sier han.