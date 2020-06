– Jeg er en kvinne, og jeg vil se ut som en òg

Tidlig i mars i år måtte den polske MMA-utøveren gi tapt i tittelkampen mot kinesiske Weili Zhang. Ansiktet hennes svulmet opp underveis i kampen. Etterpå ble hun sammenlignet med Frankenstein, før hun måtte fraktes til sykehus.

Jedrzejczyk kjente hevelsene under kampen, men det var først da hun så seg i speilet i garderoben at hun innså hvor ille det var.

– Jeg tenkte bare «holy moly.» Jeg så ut som en zombie, sier 32-åringen til BBC.

I ettertid er tittelkampen blitt beskrevet som en av tidenes beste kvinnelige kamper i UFC-sirkuset. Faktisk hadde én av tre dommere Jedrzejczyk som vinner, til tross for at skaden hadde satt henne tilbake.

Nå bare ler hun av den brutale skaden, og varsler at hun vil vise frem bildene som ble tatt i kulissene når tiden er inne. Heldigvis slapp hun unna permanente skader, men det kunne gått langt verre. Foruten alvorlige hodeskader, fryktet fysioterapeuten hennes at hevelsen skulle sprekke.

– Jeg kunne ha fått arr over halve ansiktet, sier hun.

Hevelsen var borte etter to dager, mens blåmerker som dekket hele ansiktet hennes forsvant etter tre uker.

– MMA er voldelig, men det handler ikke bare om å gi folk juling. For min del handler det om sporten, konkurransen og respekten, slår hun fast.

Jedrzejczyk er opptatt av å ta vare på seg selv, skriver BBC. Før tittelkampen mot Zhang, stilte hun opp på presentasjonen i kjole og høye hæler – noe som skal være utradisjonelt i UFC-sirkuset.

– Jeg er en atlet, men jeg er en kvinne òg, og jeg vil se ut som en. Denne sporten kan endre både kropp og sinn, og det er en viktig ting for kvinner. Jeg er glad for at UFC tar godt vare på oss, for i fremtiden vil jeg bli mor og businesskvinne, sier hun.