– Tror det er 50/50 om det blir TdF

Både Gino Van Oudenhove og Edvald Boasson Hagen skal til Tour de France for NTT Pro Cycling - uten at sportsdirektøren er overbevist om at det blir noe av.

Van Oudenhove forteller til TV 2 at NTT i disse dager legger kabalen for hvem som skal sykle hvor når, og om, sykkelsesongen restartes.

– Vi forholder oss til kalenderen som UCI har kommet med. Vi håper å starte sesongen 28.juli med Vuelta a Burgos. Vi har brukt de siste ukene på å planlegge alt. Vi har oppsettet for hvem som skal kjøre hva klart for både ryttere og støtteapparat. Så gjenstår det å se om rittene går, sier han.

Boasson Hagen til Touren - Fossum Tiller til Tirreno-Adriatico

Van Oudenhove kan fortelle at kalenderen nå er mer eller mindre klar for de to nordmennene på laget: Evdald Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller.

– De kommer til å forberede seg til Milano-San Remo i Polen rundt (5.-9.august). Der vil vi kjøre med et lag rundt Giacomo Nizzolo. Boasson Hagen skal til Tour de France, mens Fossum Tiller skal sykle Tirreno-Adriatico. Så samles de to igjen i BinckBank Tour (29.september-3.august) og deretter i brosteinsklassikerne, forteller Van Oudenhove.

Tour de France, som altså etter planen skal begynne 29.august i Nice, er kanskje mer enn noen gang helt essensielt for fremtiden til flere lag.

– Vi må stille med vårt sterkeste lag. Touren er viktig - spesielt i år med tanke på koronaen. Vi kjører med toppet lag, men vi jakter mest etappeseire. Michael Valgren og Boasson Hagen er med, men vi tar også vesle Domenico Pozzovivo «med i baklomma», i tilfelle han kan gjøre det bra i fjellene, sier Van Oudenhove.

– Har ikke lyst til å løpe rundt i Frankrike med munnbind

Både Tour-arrangør A.S.O. og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har til gode å forklare hvordan rittene skal gjennomføres med tanke på smittevernsregler, karanter, forholdsregler et cetera, men UCI-president Davide Lappartient har vært klar på at det ikke er aktuelt å utsette Touren en gang til.

Med andre ord blir det enten i august/september eller ikke i det hele tatt i 2020.

– Per i dag tenker jeg at det er 50/50 - kanskje litt mer 51/49 (i retning av at det ikke blir noe av, journ. anm.). Men vi ser at det skjer ganske mye på kort tid i flere land nå. Men det kommer ikke til å gå som det normalt pleier. Og jeg har ikke lyst til å løpe rundt i tre uker i Frankrike med munnbind. Vi håper det blir så normalt som mulig. Men vi vet jo ikke om det blusser opp igjen og hvordan det utarter. Vi arbeider hver dag som om det skal gå, men vi er jo innstilt på at det kan endre seg, sier Van Oudenhove.