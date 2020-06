– Norske myndigheter må hjelpe han hjem. Ellers kan han dø

Den drapssiktede nordmannen som har vært på flukt i Asia i over ni måneder, har blitt svært syk. Nå frykter advokat John Christian Elden at mannen vil dø dersom norske myndigheter ikke hjelper ham hjem.

I over ni måneder har en nordmann i 50 årene vært på rømmen i Asia, etter at han drepte en britisk småbarnsfar på et luksushotell i Phuket i Thailand 21.august i fjor.

Den siste tiden har helsetilstanden hans blitt svært dårlig, ifølge hans nye advokat, John Christian Elden.

– Situasjonen hans er veldig vanskelig. Han har psykotiske utbrudd, og han har en legeerklæring som sier at han må få hjelp til å komme seg tilbake til Norge av hensyn til helsetilstanden, sier John Christian Elden til TV 2.

BEKYMRET: Advokat John Christian Elden. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Mannen har innrømmet at han kvalte og drepte en britisk mann i 30 årene, etter et basketak klokken 04 på natten på luksushotellet. Nordmannen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge da drapet skjedde.

Rømte fra Thailand

Mannen i 50 årene ble først pågrepet og fengslet, men ble senere løslatt mot kausjon. Senere valgte han å rømme fra Thailand fordi han følte seg truet.

Mannen har levd i skjul på flere hemmelige adresser i et land i Asia den siste tiden.

TV 2 møtte mannen på et hotellrom i februar i år. Da ga han klart uttrykk for at han ønsket å komme seg hjem til Norge.

Ny søknad om nødpass

Den drapssiktede nordmannen har søkt om nødpass en gang tidligere og fått avslag. Nå har Elden sendt en ny søknad.

– Det haster med den helsetilstanden han er i. Han må komme seg hjem fortest mulig hvis han skal holde seg i live, sier Elden til TV 2.

– Norske myndigheter bekrefter at de har mottatt disse søknadsdokumentene, så nå venter vi på svar, sier Elden.

– Hvorfor skal norske myndigheter hjelpe mannen?

– Fordi han er en norsk statsborger. Han er også svært syk. Han risikerer livet sitt i den situasjonen han er i nå, sier Elden.

Begrunnelsen for avslaget på siste nødpass, var at mannen er involvert i en straffesak i Thailand. Ifølge Utenriksdepartementet kan ikke norske myndigheter hjelpe mannen.

– Norske myndigheter har full mulighet til å hjelpe han og bør hjelpe han, på samme måte som andre land ville hjulpet sine egne statsborgere, mener Elden.

– Han ønsker å stå til rette for det han har gjort og han er naturligvis villig til å møte i norsk rettsvesen, fortsetter han.

Utenriksdepartementet har så langt ikke svart på TV 2s henvendelser om saken.

Snakker ut i podcast

Torsdag slippes sesong 2 av podcasten «INSIDERpodden» hvor den drapssiktede nordmannen snakker ut. Journalist Stein Morten Lier og fotograf Helge Moldver i produksjonsselskapet Lier & Mol har møtt nordmannen på rømmen i Asia flere ganger.

I podcasten sier nordmannen at han vil hjem.

– Jeg vil gjerne si at jeg er utrolig lei meg for det som har skjedd, og skammer meg veldig. Det skulle aldri ha skjedd at en liten gutt har mistet faren sin, og en ung kvinne har blitt enke på grunn av meg. Det skulle aldri ha skjedd, sier mannen i intervjuet.