Slik kan sommerens sydentur reddes

For de som ikke vil følge regjeringens reiseråd: Du vil få forsikring hvis du drar til utlandet.

Det har nærmest vært opplest og vedtatt at vi kan glemme å dra til syden i sommer. Koronasmittefare, karantene når du krysser grensene, dårlig flytilbud og ikke minst problemer med å få reiseforsikring har fått de aller fleste til å innse at det må bli Norgesferie i år.

Men alt dette er i ferd med å endres raskt.

Flere tilbyr reiseforsikring

Ikke minst gjelder dette muligheten til å få reiseforsikring. For selv om utenriksdepartementets råd er å ikke dra til utlandet før 20. august, er ikke dette bindende for forsikringsselskapene.

– Nei, UDs råd er veiledende, så dette er opp til selskapene og deres vilkår sier Stine Neverdal i FinansNorge. Og blant selskapene som tilbyr reiseforsikring tross reiserådene, er Gjensidige, Eika og Frende.

TAR SJANSEN: Da Dag Erlandsen oppdaget at han kunne få reiseforsikring, bestemte han seg for å dra til Spania-huset i sommer. Foto: Privat

– Vi mener vi skal hjelpe kundene så godt vi kan, og vi må huske på at dette er det råd. Det er ikke et forbud mot å reise, sier kommunikasjonsjef Bjarne Rysstad i Gjensidige skadeforsikring.

– Vi har diskutert dette, og besluttet at vi erstatter når folk er i utlandet og blir skadet, så lenge det ikke har med korona å gjøre. Det mener vi er det riktige for våre kunder.

- Følger smitteregler

Dag Erlandsen fra Lillestrøm var kanskje den første som oppdaget at det kanskje ble en åpning for å besøke feriehuset i Spania likevel.

– For oss med hus i Spania, som vi ikke har kunnet besøke på seks måneder, er ikke Norgesferie et alternativ, sier Dag Erlandsen. – Da venter vi heller til det blir en åpning, men alle vi snakket med som ville reise gav opp. De fikk ikke forsikring, og da turde de ikke.

Men Erlandsen tok opp diskusjonen med sitt forsikringsselskap Eika Forsikring, og fikk etter hvert beskjed om at alt som ikke angikk korona var dekket. Dermed blir det tur til Torrevieja i slutten av juni.

Regjeringens gjeldende reiseråd, som kom 15. mai og foreløpig gjelder til 20. august, er å unngå alle unødvendige turer til utlandet. Dag Erlandsen valgte å ikke følge dette rådet, ettersom det ikke er noe forbud.

– Vi kjører ned, og kommer til å følge alle smittevernregler, i den grad de fremdeles gjelder i juli. Vi drar jo ikke ned for å klemme de gamle, og holder oss i huset hvis vi må, sier Erlandsen.

Syden åpner opp

Men hva så med de andre hindringene for å dra til syden? Dag Erlandsen kjører over grensen til Spania 1. juli, og det er ikke tilfeldig, for det er da Spania planlegger å åpne opp for turister.

– Norske turister er hjertelig velkomne i Spania i sommer. Fra 1. juli åpner vi for alle som ønsker å komme hit, og det vil ikke bli nødvendig å gå i karantene, sier Juan Francisco Cervero, som er turistsjef ved den spanske ambassaden i Oslo.

Og Spania er ikke alene om å åpne opp. I følge en fersk oversikt satt opp av CNN er en rekke populære turistland ved Middelhavet i ferd med å ønske turistene velkommen tilbake, under forutsetning av at koronaepidemien fortsetter å utvikle seg positivt. I Hellas planlegger man også åpning den 1. juli, for turister fra Norge og 28 andre europeiske land.

Kypros åpner opp allerede til uken, for turister fra Norge og 18 andre land, men forutsetter at de er testet for virus.

Kan bli dyrt og tungvint

Uansett - det er mer komplisert å dra på utenlandsferie enn tidligere. For det første kan smitten blusse opp igjen. I så fall er man ikke dekket gjennom noen avbestillingsforsikring, ettersom dette er koronarelatert.

I tillegg er det høyst uklart hvilke utenriks flyruter flyselskapene vil opprettholde i sommer, noe som gjør at transporten kan bli både dyr og tungvint.

Dessuten er det fremdeles et krav om ti dagers karantene ved retur til Norge. Her kan man gamble på at myndighetene fjerner dette kravet i løpet av noen uker, men man risikerer å måtte sette av de ti siste feriedagene til karanteneopphold i og ved hjemmet.