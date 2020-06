Varsler bot etter skjult reklame

Forbrukertilsynet varsler bot på opp mot 20.000 kroner per overtredelse mot Sports Nutrition AS.

Forbrukertilsynet har ved gjentatte anledninger vært i kontakt med selskapet Sports Nutrition AS for brudd på forbudet mot skjult reklame. Selskapet har brukt flere influensere til å markedsføre sine produkter, men disse innleggene er ikke merket tydelig nok med reklame.

I slutten av mai sendte Forbrukertilsynet et brev til selskapet, hvor de varslet om bot dersom Sports Nutrition AS fortsetter å markedsføre på denne måten.

– Vi har vært uten aktivitet i tre måneder nå på grunn av koronaviruset. Dokumentasjonen som Forbrukertilsynet har sendt, viser blant annet aktivitet fra influenserne i en periode vi ikke var åpen. De har derfor publisert disse reklameinnleggene av eget initiativ, forteller daglig leder Arild Svenson i Sports Nutrition AS til TV 2.

Selskapet har ved flere anledninger tidligere lovet å innrette markedsføringen etter lovens krav, men etter Forbrukertilsynets vurdering, publiseres det fortsatt jevnlig reklameinnlegg som ikke tydelig fremstår som markedsføring.

– Dette er en sak som har pågått siden i fjor. Vi synes derfor det er riktig å gripe inn overfor annonsøren. Men dette er en pågående sak, så vi har ikke fattet vedtaket ennå, forteller juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Til dette sier Svenson at selskapet orienterte sine ambassadører om å følge markedsføringsloven.

– Vi har fulgt opp de tidligere henvendelsene fra Forbrukertilsynet ved å gi pålegg til ambassadørene våre om å følge reglene, sier han.

Bot på 20.000 per overtredelse

Influenserne som har publisert reklameinnleggene har mellom 2000 og 450.000 følgere. Dersom Sports Nutrition AS fortsetter å markedsføre på denne måten, vil selskapet måtte betale en høy bot.

Ut fra opplysningene og vurderingene til Forbrukertilsynet, kan selskapet risikere bot på 20.000 kroner per overtredelse. Beløpet kan opp- eller nedjusteres dersom Forbrukertilsynet blir kjent med andre forhold av betydning.

– Firmaet har selv, gjennom sine kontoer, delt videre innlegg som er dårlig merket. Det gjør derfor saken litt verre, sier Elton Haug.

Forbrukertilsynet har myndighet til å slå ned på både influensere og annonsører, men annonsører vil alltid være hovedansvarlig for å sørge for at reglene i markedsføringsloven overholdes. Også når de benytter seg av influensere til å markedsføre.

Ikke fått beskjed

Stian Bjørnes (39), som ofte blir omtalt som «The Norwegian Viking», har nesten 450.000 følgere på Instagram. Trønderen var ikke klar over manglende reklamemerking før TV 2 tok kontakt.

Han poengterer at Forbrukertilsynet aldri har sendt ham informasjon om hvordan innlegg skal merkes.

– Jeg har tidligere hatt store, internasjonale sponsoravtaler, og da var jeg veldig opptatt av å merke innleggene mine med reklame. Nå har jeg kanskje gått litt lei av Instagram, og da har jeg dessverre blitt dårligere på å markere innleggene mine. Jeg har aldri signert en avtale med Sports Nutriton, men jeg har en venn i firmaet som jeg har kontakt med, og som av og til sender noen pakker. Det er veldig synd at jeg har glemt å markere dette som reklame.

Influenseren bekrefter at det i stor grad handler om at han har glemt å skrive ordet «reklame» i innleggene.

Innlegget under et av flere som ifølge Forbrukertilsynet ikke er riktig merket.

Reality-kjendis

Den tidligere «Love Island»-deltageren, Ida Myren (21), var også en del av influenserne som ble brukt i markedsføringen. Myren har over 23.000 følgere på Instagram, og har ved flere anledninger delt bilder der hun trener.

– Tidligere har Sport Nutrition kanskje vært litt dårlige på å gi beskjed om å markere reklame, men siden september i fjor har de vært flinke til å sende meldinger om at det å markere med reklame er veldig viktig, forteller hun.

Romsdalingen er vanligvis svært nøye med å merke innleggene sine, men glemte det ved en anledning i samarbeid med Sport Nutrition.

Totalt 20 influensere har blitt nevnt i brevet fra Forbrukertilsynet. TV 2 har vært i kontakt med alle som har over 10.000 følgere. Samtlige mener saken handler om de tilfellene hvor de har glemt å merke, eller ikke har merket reklamen godt nok.

UTFORDRER: Ida Myren kom inn som utfordrer i første episode av Love Island 2020. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Sports Nutrition AS har frem til 16. juni å svare på brevet. Daglig leder forteller at selskapet skal svare på brevet fra Forbrukertilsynet innen fristen.

– Vi ønsker å få avklart de faktiske forholdene, sier Svenson.

