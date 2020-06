Wenches saftige gulrotmuffins

Denne oppskriften gir ca. 24 muffins, avhengig av størrelsen på muffinsformene. Se tips for forskjellige salte og søte smaker. Les gjennom hele oppskriften før du begynner.

For melkefri bruk flytende Melange uten melk. For glutenfri bruk glutenfritt mel, for eksempel Semper, Schaer mix eller glutenfritt mel fra Helios.

Nederst i artikkelen ser du oppskriften på en vårlig salat.

Basis oppskrift:

2 egg

1 ½-2 dl sukker (NB vil du bruke muffinsene som tilbehør til for eksempel en salat eller som turmat, bruk kun 1-2 ts sukker og tilsett 1-2 ss med tørkede krydderurter, for eksempel Provence blanding)

2 dl flytende Melange*

1 ½ ts bakepulver

½ ts natron

Ca. 5 dl hvetemel

2 dl melk eller melk som tåles, eventuelt vann

1 ½ dl finrevet gulrot

Slik gjør du:

Pisk sammen egg og sukker til en luftig eggedosis. Tilsett flytende Melange og sikt inn det tørre (bakepulver, natron, og hvetemel). Vend om med en slikkepott, tilsett melk og revet gulrot og rør sammen til en glatt røre. Fyll i muffinsformer og stek i varm stekeovn ved 175 grader på midterste rille i 15-20 minutter, avhengig av størrelse.

Tips:

Sitronmuffins: Tilsett 2-3 ss saft fra sitron og finrevet skall av ½ sitron (kun det gule).

Eple og kanelmuffins: Tilsett 1 ts kanel og 1 finhakket eple.

Kryddermuffins: Tilsett ½ ts kanel, ½ ts malt ingefær, 1 krm, malt muskat og 1 krm malt nellik eller allehånde.

Sjokolademuffins: Tilsett 1 ½ ss kakao eventuelt finhakket sjokolade og 2 ts vaniljesukker.

Laksesalat med dressing:

Velg varmrøkt eller kaldrøkt laks og del i tynne strimler eller biter. Laks kan erstattes med f.eks. kokt skinke eller det du liker. Lag grønn salat med strimlet salat , slangeagurk , paprika, vårløk (eller det du selv ønsker). Fordel på et serveringsfat. legg over laks i biter og ringle over dressing.

Dressing: En enkel variant av kremet aioli. Finhakk 1-2 fedd hvitløk og tilsett i ca. 2 dl majones og ½ dl yoghurt eller rømme. Visp sammen mens du tilsetter 3-4 ss olje og smak til med saft fra ½ sitron.

* I samarbeid med produktplassering