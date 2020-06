Supertalentet i hardt vær etter to koronabrudd

Jadon Sancho fortsetter å herje på banen for Borussia Dortmund – og skape overskrifter utenfor. Det engelske stjerneskuddet scoret hat trick forrige helg, men denne uken har det stormet rundt 20-åringen fra Sør-London.

Den tyske avisen Bild kan nemlig avsløre at den Manchester United-koblede vingen har brutt klubbens koronaregler ved to tilfeller den siste tiden.

Avisen slapp onsdag kveld nyheten om at hele seks av Erling Braut Haalands Dortmund-kompiser nylig fikk hjemmebesøk av stjernefrisøren Winnie Nana Karkari.

Det strider mot gjeldende retningslinjer. En av betingelse for at Bundesliga fikk starte opp igjen var at spillerne forpliktet seg til å leve som i karantene.

FRESH PRINCE: Winnie Nana Karkari klippet halve Dortmund-laget. Foto: Instagram (@freshprince.thebarber)

Jadon Sancho, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Raphael Guerreiro, Axel Witsel og Thorgan Hazard lot seg alle frisere av den velrenommerte barberen, ifølge Bild.

Dro til England uten tillatelse

Samme avis kan også røpe at Sancho har flydd til England uten klubbens tillatelse under pandemien. Etter den korte visitten ble supertalentet tvunget til å isolere seg i to uker. Det kommer ikke frem når flyturen forekom eller hva formålet var. Den engelske avisen Mirror spekulerer imidlertid i at Sancho kan ha vært hjemme i England for å prate med Manchester United.

Tabloidavisen skriver at det tidligere er blitt rapportert at unggutten, som har en fortid hos byrival Manchester City, allerede skal ha blitt enig med Ole Gunnar Solskjærs klubb om en personlig avtale, og at det kun gjelder for klubbene å bli enige om overgangssum.

Sancho har tatt Bundesliga med storm etter overgangen til Dortmund i 2017. Denne sesongen står han med 17 ligamål, men det har til tider stormet rundt 20-åringen. I oktober ble han straffet av klubben og utelatt fra en kamptropp etter å ha kommet for sent tilbake fra en landslagssamling i hjemlandet.

Thorstvedt tror klubbene merker seg oppførselen

En stor overgang har virket uunngåelig for Sancho, men TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er ikke i tvil om at de utenomsportslige hendelsene spiller inn når klubbene vurderer å overføre summer i millardklassen.

– Dette går inn i klubbenes beregninger. De ser på hele bildet. Egentlig vil nok klubber helst personlighetsteste alle spillerne de kjøper, men det er nok et stykke dit ennå. Når det gjelder Sancho så er det i tilfelle snakk om så enorme summer at man er nødt til å ta slike ting med i beregningen. Det er alltid en fare for at slike talenter ikke er seriøse nok og at de ikke vil leve opp til sitt enorme potensial, men her må klubben være sitt ansvar bevisst og få det beste ut av ham, sier Thorstvedt.

Kanskje var også den ureglementerte flyturen under pandemien grunnen til at briten måtte starte de tre første kampene etter koronapausen på benken. Det tror i hvert fall Thorstvedt.

– Jeg mener at fotballspillere også er et ekstremt lett bytte. De er ikke ufeilbarlige. At han lot seg klippe uten munnbind ser jeg på som en liten greie, men hvis han dro til England uten tillatelse er det en helt annen sak. Det er ikke bra. Da måtte han i karantene etterpå, og selv om han slet litt med en skade under pausen, er det ingen tvil om at det lå noe utenomsportslige bak benkingen de tre første kampene. Det var nok et «statement» fra klubben om at slik oppførsel ikke tolereres.

Passer Solskjærs prosjekt

Thorstvedt er likevel ikke i tvil om at Sancho er på blokken hos de aller største klubbene – og tror Sancho og Manchester United ville vært en svært god match.

– Det er ganske bankers at det kommer en stor overgang. Spørsmålet er bare når. Han har nok det bra i Dortmund, men jeg tipper han ønsker å vise at han kan gjøre det like bra i Premier League. Jeg tror han ville passet veldig bra i Manchester United. De har et hull i den posisjonen som han kunne fylt umiddelbart.

– Han er en fantastisk spiller som produserer utrolig mye. Samtidig er han en ung brite, noe som også passer Ole Gunnar Solskjærs prosjekt godt. Det eneste som taler imot er prisen. Han vil bli en svært dyr herremann, men det er grunn til å tro at Manchester United vil ha muskler på overgangsmarkedet tross koronapandemien. Det blir spennende å se, konkluderer Thorstvedt.

Klubben reagerer på manglende munnbind

Borussia Dortmund har ikke uttalt seg om Sanchos angivelige avstikker til England, men spillernes frisøkbesøk har ikke falt i god jord hos klubben. Klubben reagerer spesielt på at spillerne og frisøren ikke bruker munnbind på bildene Bild har fått tak i.

- Det er ikke underlig at spillerne våre trenger å klippe håret etter alle disse månedene. Men det er virkelig galt – av begge sider – ikke å ha beskyttelse. Vi vil være veldig, veldig tydelige angående dette overfor spillerne. Frisøren burde også ta en runde med seg selv, sier en talsperson fra klubben til avisen.

Frisøren hevder imidlertid at munnbindene var i bruk, bare ikke da bildene ble tatt.