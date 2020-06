Kun 50 personer får delta på fredagens demonstrasjon i Oslo

Demonstrasjonen i Oslo mot politivold og rasisme vil kun bestå av 50 personer, har arrangørene besluttet. Ytterligere 750 personer kan melde seg opp og være tilstede for å vise sin støtte rundt omkring i sentrum.

Fredag arrangeres demonstrasjonen mot politivold og rasisme foran den amerikanske ambassaden i Oslo i forbindelse med George Floyds død.

16.000 personer har foreløpig meldt seg på Facebook-arrangementet, og mer enn 52.000 personer har meldt interesse for demonstrasjonen. Flere politikere har sagt at de ønsker å stille, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Samtidig begrenser smitteverntiltakene muligheten for å gjennomføre arrangementet slik det var planlagt.

– Etter mange samtaler innad i teamet og i dialog med myndighetene om vår planlagte demonstrasjon, har vi blitt informert om at på grunn av den store støtten markeringen har fått, kan ikke alle samles på et sted på grunn av covid-19 smitteverntiltak, skriver African Student Association UiO på Facebook torsdag ettermiddag.

De er en av arrangørene bak demonstrasjonen, sammen med organisasjonen Arise.

– Vi velger 50 personer som representerer partnere og miljøet vårt til å utgjøre hoveddemonstrasjonen. Resten vil da lage en menneskelig kjede rundt om i sentrum - maks 750 personer, med to meters avstand fra hverandre, skriver de videre.

På under 40 minutter ble de 750 ledige plassene fylt opp torsdag.

Arrangementet som finner sted i Oslo fredag heter «We can't breathe - rettferdighet for George Floyd».

Afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis den 25. mai, noe som har utløst demonstrasjoner og protester mot rasisme og politivold over flere byer i USA og over hele verden.

Demonstrasjonene i USA mot politivold er de største i landet på flere tiår, og demonstrantene ber myndighetene og politiet om å lytte til deres rop om hjelp.

Digital demonstrasjon

I Bergen har i underkant av 9000 personer meldt interesse for demonstrasjonen, som egentlig skulle funnet sted på Festplassen fredag ettermiddag. TV 2 har vært i kontakt med arrangøren, som forteller at det ikke vil være fysisk oppmøte likevel.

– For at vi skal kunne opprettholde smittevernsregler, må vi omgjøre demonstrasjonen til en digital demonstrasjon, forteller arrangør Richard Kiwanuka i Way Forward.

Han lover at arrangørene vil sende det originale programmet, men at det vil foregå digitalt.

– Vi kan dessverre ikke kontrollere at det vil komme under 50 personer. Derfor må vi gjøre det slik. Vi håper uansett at flest mulig folk vil delta selv om det er digitalt. Dette er en viktig sak, sier han.



– Grensen er fortsatt på 50 personer

Både helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet peker på at smittevernreglene fortsatt gjelder ved demonstrasjoner.

– Det er lov å gi uttrykk for hva man mener og det kan man gjøre på mange måter, men ved arrangementer er grensen nå på 50 personer, med minst én meter avstand mellom hverandre. Det er det som er regelen i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Helseminister Bent Høie fraråder folk å delta på demonstrasjonen.

– Å møtes mange mennesker på et arrangement vil være i strid med de reglene som gjelder, advarer helseminister Bent Høie.

Han oppfordrer folk til å heller vise engasjementet sitt på sosiale medier.

– Jeg er også redd for at dersom demonstrasjonen fører til store ansamlinger av folk, vil det bli mer oppmerksomhet rundt risikoen for smittespredning enn oppmerksomhet rundt en viktig sak, sier Høie.

Spredt seg til hele verden

Opptøyene og demonstrasjonene som startet i USA etter George Floyds dødsfall har nå spredt seg til land over hele verden, inkludert Europa.

London, København og Berlin er blant de europeiske byene der flere tusen mennesker har tatt til gatene for å protestere mot politiets behandling av Floyd.

Onsdag demonstrerte mange tusen mennesker i Stockholm og Helsingfors.

Nå har også mer enn tolv millioner kroner blitt samlet inn til George Floyds seks år gamle datter, som har rørt en hel verden med sine ord «Pappa forandret verden» i en video som går viralt.