Påtalemyndigheten mener Marcus Mosele (27) skal dømmes for alle de seks punktene han står tiltalt for. Forsvareren mener han må frifinnes for ran og trusler.

Artisten Marcus Mosele, best kjent som Kamelen, møtte i dag for andre og siste dag i hovedforhandlingen mot ham i Bergen tingrett. 27-åringen står blant annet tiltalt for ran og trusler.

Etter bevisførselen var avsluttet la aktor Jørgen Henriksen fra Vest politidistrikt la i dag ned påstand om ett år og to måneders fengsel for artisten. I tillegg mener aktor at Mosele må tåle inndragning av CS-gass og patroner som ble funnet i hans hjem i forbindelse med ransaking.

Det springende punktet er tiltalepunktet om ran og trusler som skal ha skjedd på Frotveit utenfor Bergen i februar.

– Det kan ikke være noen annen rimelig og fornuftig forklaring på det enn at tiltalte var med på dette, sa aktor i retten.

Saken oppdateres.

Mener han må frifinnes

Kamelens forsvareren Jørgen Riple mener klienten må frikjennes for tiltalepunktene om ran og trusler.

– Påtalemyndigheten er ikke i nærheten av å oppfylle sin bevisbyrde, sa Riple i retten.

Det samme mener han for tiltalepunktet som omhandler trussel mot en ansatt i utelivet.

Uenig om ran og trusler

Onsdag erkjente Kamelen straffskyld for deler av tiltalen mot ham. Han erkjente besittelse av patroner, CS-gass og delvis straffskyld i et forhold som omhandler trusler mot en ansatt i utelivet.

Han nektet straffskyld for å ha kjørt motorsykkel uten førerkort. I retten la påtalemyndigheten frem et stillbilde av ham sittende på en motorsykkel på ett hjul. Mosele selv uttalte at han ikke ville si noe om dette bildet, og at det fikk bli opp til retten å vurdere om dette bildet beviser at han kjørt motorsykkel, eller ikke.

Det meste av bevisførselen har imidlertid knyttet seg til det angivelige ranet og påfølgende trusler rettet mot Bergsvåg og hans partner, på gården hans på Frotveit. Hendelsen skal ha skjedd i februar, og partene har forklart vidt ulike versjoner av hva som faktisk skjedde.

Isfront i retten

I retten har en rekke vitner forklart seg. Deriblant en av de fornærmede, Trond Bergsvåg. Ifølge tiltalen ble Bergsvåg sprayet med pepperspray i ansiktet av Mosele. Artisten på sin side, nekter for å ha vært på åstedet den aktuelle februar-kvelden da hendelsen skjedde.

Onsdag uttrykte Kamelens forsvarer, Jørgen Riple, skepsis mot Bergsvågs forklaring.

– Når han er like sikker på at min klient skal ha vært der, som at han er på at en person som politiet med hundre prosent sikkerhet kan si ikke var der, så faller hans påstand. Det har ingen troverdighet igjen, sier Riple.

Bergsvåg sa onsdag i retten at han har kjent til Mosele siden hans yngre dager, og har god kjennskap til ham. Han fortalte at det derfor var mulig for ham å være gjenkjenne og være sikker på at han var artisten som var på gården hans den aktuelle februar-kvelden.