Fransk action-prinsesse i koma etter motorsykkelulykke

Prinsesse Hermine (54) ble mandag hardt skadd i en motorulykke, melder den franske avisa La Voix du Nord.

Hun er kjent for å like fart og spenning, og eier blant annet en Harley Davidson.

Omstendighetene rundt ulykken er foreløpig ikke kjent.

54-åringen, som har skrevet syv bøker og livnærer seg som skuespiller, er datteren til den franske hertugen av Clermont-Tonnerre Charles Henrie og hertuginne Anne Moranville.

HESTELØP: Prinsesse Hermine ankommer hesteløpet Arc de Triomphe på Longchamp travbane utenfor Paris i 2009. Foto: Stella Pictures

Hermine er ikke offisielt prinsesse, men blir i fransk presse kalt – og hun omtaler seg selv som – «Prinsesse Hermine av Clermont-Tonnerre».

Det var den franske filmprodusenten Thierry Klemeniuk som avslørte ulykken i et innlegg på Facebook.

– La oss alle be for vår prinsesse, skriver han.

Venter på prognose

Sangeren Jean-Luc Lahaye, som er i familie med Hermine, sier dette i et intervju med TV-kanalen Non Stop People.

– Jeg hørte nyhetene. Det virker som om det var en veldig alvorlig motorsykkelulykke. En prognose er på vei. Jeg håper at hun klarer seg. Hun er ei jente jeg beundrer, hun er en trofast venn, veldig sprudlende, en ekstraordinær personlighet. Hun er en mor, og på grunn av dette håper jeg at hun kommer ut av det og at hun får tilbake all førlighet, sier han.

- Min kjære prinsesse

Hermine har to barn, Allegra og Calixte, sammen med eksmannen, den franske businessmannen Alastair Cuddeford.

Hermines nære venn, eventarrangøren Viviane Zaniroli, skriver dette på Facebook:

– For vår Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, er i koma etter en motorsykkelulykke. Vi tenker på barna hennes, Allegra og Calixte. Min kjære prinsesse, du er en kriger. Slåss, skriver hun.

Zaniroli er kvinnen bak Princesses' Rally, som er et årlig racerløp for kvinner. Hermine har flere ganger deltatt i rallyet.