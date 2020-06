Over 13 millioner kroner samlet inn til George Floyds datter Gianna (6)

Tidligere denne uken ble en kronerulling på GoFundMe.com opprettet for George Floyds seks år gamle datter Gianna.

På kun to dager har nærmere 47.000 personer donert penger, og i skrivende stund er summen oppe i hele 1.450.729 amerikanske dollar, noe som tilsvarer nær 13,5 millioner norske kroner.

«Alle pengene som blir donert vil bli plassert i et fond for Gianna og hennes mor Roxie Washington. Vi setter pris på all støtte og kjærlighet som har blitt vist fra en hel verden.»

En av giverne er den kanadiske NHL-spilleren Pernell Karl «P.K.» Subban som alene donerte 100.000 amerikanske dollar, nærmere 950.000 norske kroner, skriver NBC sports.

Penger til utdanning

Videre står det skrevet at pengene skal gå til Giannas utdanning og hjelpe moren Roxie Washington med å sørge for at datteren alltid har det hun trenger.

«På grunn av det tragiske drapet, vil nå Gianna gå gjennom livet uten faren sin. I tillegg har familien mistet forsørgeren sin, og de vil uten tvil lide økonomisk etter det tragiske tapet.»

Amerikanske People har fått bekreftet fra GoFundMe at dette er den eneste offisielle kronerullingen for Floyd-familien. Siden ble opprettet tirsdag denne uken.

Savner faren sin

Under et intervju med Good Morning America onsdag 3. juni, sa seks år gamle Gianna at hun gjerne vil at hele verden skal vite at hun savner faren sin.

I tillegg fortalte seksåringen stolt hva hun vil bli når hun blir voksen.

– Jeg vet hva jeg vil bli når jeg blir voksen. En lege. Så jeg kan hjelpe mennesker, sa Gianna.

Moren Roxie Wahsington har fortsatt ikke klart å fortelle datteren hvordan faren hennes døde.

– Hun vet ikke hva som skjedde. Jeg har kun fortalt henne at pappa døde fordi han ikke fikk puste, sier Washington til Good Morning America.

Washington forteller at hun fikk vite om Floyds dødsfall da hun fikk en telefon. Så gikk hun inn på nettet og så videoen.

– Jeg så den bare et lite øyeblikk. Jeg kunne ikke tro det jeg så. Jeg skulle ønske jeg var der og hjalp ham.

Tiltalt for drap

George Floyd ble drept av politiet under en pågripelse i Minneapolis mandag 25. mai. Den nær ni minutter lange dødskampen ble fanget på kamera, og obduksjonsrapporten viste at 46-åringen døde av kvelning.

Drapet på George Floyd har startet demonstrasjoner mot rasisme i hele USA og i andre europeiske storbyer. Alle de fire politimennene har blitt tiltalt for drap.