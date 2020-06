Boligprisene steg 1,9 prosent i mai

Boligprisene steg med 1,9 prosent i mai, viser Eiendom Norges månedlige statistikk. Boligprisene for mai måned er historisk høye.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent.

Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, og utviklingen mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i boligprisene i mars og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet, sier sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen sier at prisoppgangen må sees i lys av gjenåpningen av samfunnet, samt den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten fra Norges Bank.

Fall i antall solgte boliger

Til tross for den kraftige prisoppgangen fortsetter faller i antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg.

I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 37.931 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn på samme tid i 2019, ifølge Eiendom Norge.

– I mai og juni pleier normalt den såkalte «vårflommen» å sette inn i det norske boligmarkedet, men denne har så langt uteblitt. Husholdninger som har planlagt kjøp og salg av bolig har ingen grunn til å utsette beslutningen. Boligmarkedet er tilbake etter korona-sjokket og velfungerende, sier Lauridsen.

KRAFTIG OPPGANG: Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Boligprisene steg kraftig i mai, til tross for at antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg faller. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Ålesund m/omegn med 3,9 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 1,3 prosent.

Oslo, som hadde det sterkeste fallet i boligprisene i april, får også den sterkeste oppgangen i mai, ifølge Eiendom Norges tall.

– Spørsmålet er nå om boligprisene fortatt vil utvikle seg like sterkt i tiden fremover eller om utviklingen i mai var kun var en korrigering av det unormale fallet i boligprisene i mars og april. Det er uavhengig av dette ingen grunn til å avvente boligkjøp- og salg nå. Boligmarkedet er velfungerende, sier Lauridsen.

Sterkere enn ventet

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving skriver i en e-post til TV 2 at norsk økonomi er i gang med å hente seg inn igjen og at boligmarkedet ser ut til å gå foran.

– En prisvekst på 1,9 prosent i krisetid er sterkere enn forventet. Mange har forventet et dypere fall i boligmarkedet. Lite tyder på at det vil skje, sier Geving.

Han sier at oppgangen tyder på at husholdningenes kjøpekraft er god, og at den historisk lave renten trumfer inntektsfallet i husholdningene.

– Dersom den positive utviklingen fortsetter og flertallet av de permitterte kommer tilbake i arbeid i 2020, er det liten grunn til å frykte et boligprisfall av betydning. Dersom gjeninnhentingen i norsk økonomi går raskere enn forventet, kan boligmarkedet bli løftet til nye høyder av lave renter, sier Geving.