Oslo-politiet tester droner

#Oslo Vi vil i kveld benytte droner i de oppdrag og nødsituasjoner hvor det ansees hensiktsmessig. Dronene benyttes til pågående politioppdrag og flyr ut til oppdragsstedet for å avdekke informasjon som kan være nyttig for å løse situasjonen. Droneværet er per nå, upåklagelig.