Slik gikk det med de frustrerte mennene

«Frustrerte fruer» gikk på TV i perioden 2004 til 2012 og handlet om nabokonene i Wisteria Lane i den fiktive byen Fairview.

Teri Hatcher, Eva Longoria, Felicity Huffman og Marcia Cross ble superstjerner grunnet serien.

Men hva skjedde med skuespillerne bak seriens mannlige karakterer?

Mark Moses (62)

SENTRAL: Mark Moses, her fra 2005. Foto: Scanpix/LUIS MARTINEZ

Mark spilte rollen som Paul Young, mannen til Mary Alice som tok sitt eget liv og på mange måter var premisset for hele serien. Han var med i de to første sesongene og gjorde et enormt comeback i den sjette sesongen av TV-serien.

Karrièren etter «Frustrerte fruer» har slett ikke vært så verst for Moses. Han har hatt store roller i flere kjente TV-serier, med blant annet «The Killing», «Criminal Minds», «Manhatten», «Homeland» og «Mad Men» for å nevne noen. I sistnevnte serie spilte han rollen som Duck Phillips.

Han er også å se i den aktuelle filmen «Bombshell» og har også en av hovedrollene i TV-serien «Deputy».

James Denton (57)

RØRLEGGER: James Denton, her fra 2018. Foto: Stella Pictures

Mike Delfino var den ene av to mannlige karakterer som var med i samtlige 180 episoder av TV-serien. Den kjekke rørleggeren opplevde litt av en berg- og dalbane-effekt i serien, med like enorme oppturer som nedturer. Delfino var involvert i alt fra drap til giftermål, og fra ulykker til hukommelsestap. For å nevne noe.

I tiden etter TV-serien, fikk han flere roller i mindre filmer. Men i 2015 fikk han rollen som Dr. Sam Radford i «Good Witch», en rolle han hadde i over 62 episoder. Han lever ellers et rolig liv sammen med sin kone og deres to barn.

Ricardo Antonio Chavira (48)

ENGASJERT: Ricardo Chavira, her fra 2013. Foto: Stella Pictures

Den andre mannen som var med i alle de 180 episodene er Ricardo Antonio Chavira. Han hadde rollen som Carlos Solis, ektemannen til Gabrielle (Eva Longoria). Businessmannen opplevde som de fleste andre både opp- og nedturer i serien, spesielt med en følelsesladet kone som Gabrielle.

Etter «Frustrerte fruer» har Chavira klart seg ganske bra, med roller i flere TV-serier. Mest kjent er kanskje rollene i «Jane The Virgin» og «Scandal». Charvira har også engasjert seg i kreftkampen, etter at moren døde av brystkreft for noen år siden. Han er en god venn av Eva Longoria, og har vært gift med Marcea Dietzel siden 2007. De har to barn sammen.

Steven Culp (64)

TV-STJERNE: Steven Culp, her fra 2016. Foto: ddp

Culp spilte rollen som Rex Van de Kamp, mannen til Bree, og til tross for at han ble myrdet i den første sesongen, var han på en eller annen måte delaktig i alle åtte sesongene.

Culp, som interessant nok har portrettert Robert F. Kennedy ved to ulike anledninger, har vært å se i en rekke TV-serier i årene etter innsatsen i «Frustrerte fruer». Han har vært å se i «Grey's Anatomy» og «Revolution», og dukker med jevne mellomrom opp i godserien «Bosch», der han spiller en maktsyk politiker som vil til toppen.

Culp er gift og har to barn. I 2006 ble den ene halvsøsteren hans drept i de såkalte Richmond Spree-drapene.

Doug Savant (56)

PENT PAR: Doug Savant og kona, her fra 2019. Foto: Stella Pictures/Jill Johnson

Savant var allerede en stor stjerne med over 150 episoder bak seg i superpopulære «Melroce Place». Som Tom Scavo var han med i hele 175 episoder av «Frustrerte fruer». Der var han en del av det mest stabile ekteskapet i nabolaget, sammen med kona Lynette Scavo (Felicity Huffman).

Med to så kjente TV-roller bak seg, har det ikke vært like lett for Savant å finne seg noe nytt. Han har hatt gjesteopptredener i flere kjente serier, men slitt med å få seg større roller. Han lever et tilbaketrukket liv.

I 1998 giftet han seg med Laura Leighton som han har to barn med. Han har også to barn fra et tidligere forhold.

Richard Burgi (62)

EKS: Richard Burgi, her fra 2015. Foto: Stella Pictures/Arlene Richie

Skal man dømme ut i fra antall serier og antall episoder man er med i, så er Burgi det man kan kalle en habil TV-skuespiller. I «Frustrerte fruer» møtte vi han 46 ganger i rollen som Karl Mayer, eksen til Susan (Teri Hatcher). Men Burgi har vært med i flere TV-serier.

Det kan nemlig hende at du har sett han i «24», «Waikiki», «I gode og onde dager», «Judging Amy», «The District», «Point Pleasant», «One Tree Hill», «Chuck» og «General Hospital» for å nevne noen.

Burgi, et navn som opprinnelig kommer fra Sveits, er gift. Han har to barn fra et tidligere ekteskap.

Jesse Metcalfe (41)

KJEKKAS: Jesse Metcalfe, her fra 2019. Foto: Stella Pictures/Jill Johnson

Metcalfe kom inn i serien som en frisk vind som nesten tok pusten av de frustrerte fruene. Ja, han tok nesten pusten av de mannlige karakterene også. I rollen som den kjekke gartneren, John Rowland, ble han plutselig et sexsymbol over hele verden.

Dette førte til mye. Oppturer som å være programleder for World Music Awards og få hovedrollen i filmer, til nedturer som å slite med alkohol. Metcalfe klarte heldigvis å samle seg, og årene etter «Frustrerte fruer» har slett ikke vært verst for den fortsatt så unge mannen.

Han har hatt store roller i både «Chase» og nyinnspillingen av «Dallas». Inntil 2019 hadde han også hovedrollen i TV-serien «Chesapeake Shores». I tillegg har han medvirket i en rekke TV-filmer, og er aktuell i tre nye innspillinger i tiden fremover.

Kyle MacLachlan (61)

STJERNE: Kyle MacLachlan, her fra 2019. Foto: Stella Pictures/Ampilhac Mireille/ABACA

Der så og si samtlige av de andre skuespillerne i serien vil bli husket mest for deres innsats i «Frustrerte fruer», vil MacLachlan alltid bli forbundet med en annen TV-serie først, nemlig «Twin Peaks». Rollen som Orson Hodge kan aldri måle seg med agent Dale Cooper.

Likevel var han en sentral skikkelse i Wisteria Lane som den svært mystiske tannlegen Orson Hodge.

Som den superstjernen han er har årene etter vært gode for MacLachlan. Han har medvirket i flere TV-serier, hatt hovedrollen på Broadway og brukt tiden på en av favoritthobbyene sine, vin. Han er medeier i en av de mest anerkjente vinene fra Washinton.

Siden 2002 har han vært gift med Desiree Gruber, som han har en sønn sammen med.