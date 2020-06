Skal ha krenket Haalands bestemor – slipper straff

Det skriver Ruhr Nachrichten , som har sett på episoden som fikk internasjonal omtale etter Borussia Dortmunds 4-0-seier i lokaloppgjøret den helgen tysk Bundesliga ble første store idrettsserie som startet opp igjen etter viruspandemien.

Todibo, som er utleid fra Barcelona, likte ikke Haalands oppførsel i feltet under en dødballsituasjon, og flere medier, blant dem Daily Mail, hevdet at franskmannen på sitt morsmål brukte svært krenkende og upassende gloser om den unge nordmannens bestemor.

Skal man tro Daily Mail, ba Todibo Haaland om å ligge med bestemoren sin.

Schalke-spillerens lagkamerat Salif Sané, som selv har fransk som morsmål, dro Todibo unna før det eskalerte ytterligere.

Fikk ikke svar

Mange har fryktet at disiplinærsakene ville florere når publikumsstøy er fraværende og spillernes rop og meldinger lett kan plukkes opp av mikrofonene. Ruhr Nachrichten har brakt på det rene at disiplinærutvalget i Tysklands fotballforbund så på episoden mellom Todibo og Haaland, og avkrevet begge de involverte en forklaring.

Svarene ble ikke oppklarende. Ifølge lokalavisen sa Haaland at han ikke forsto et ord av det den sinte Schalke-spilleren ropte til ham, mens Todibo selv forklarte at han ikke husket hva han hadde sagt.

Straff på banen

DFBs disiplinærutvalg tok fram bildene fra kampen og prøvde å lytte seg fram til bevis på Todibos krenkende utsagn, men kom til at lydkvaliteten ikke var god nok til å fastslå det med sikkerhet. Dermed ble det aldri innledet disiplinærsak mot franskmannen.

Ruhr Nachrichten mener at det trolig sparte Todibo for en utelukkelse på flere kamper.

Straff slapp Todibo ikke. Seks minutter etter at han var i tottene på Haaland scoret nordmannen det første målet i 4-0-seieren, med Todibo som et av de nærmeste vitnene.

(©NTB)