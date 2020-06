I syv år har det vært fritt verkstedvalg. Likevel er det mange som ikke er klar over at man kan velge verksted selv, uten at det går utover nybil- eller rustgarantiene.

– Det er lurt å sjekke flere verksteder når du skal ha bilen på service. Da får du fort en bedre pris, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Bare halvparten av norske bileiere er klar over at du ikke må bruke merkeverkstedet for å beholde garantien på bilen, viser en undersøkelse Autobransjens Leverandørforening (ABL) gjennomførte i 2018.

- Dette viser at det tar tid før folk får med seg endringer, sier Sødal,

Bryter konkurransereglene

– I 2013 avklarte Konkurransetilsynet, etter initiativ blant annet fra NAF, at fritt verkstedvalg ikke skal gå ut over fabrikkgarantiene, fortsetter han.

Fritt verkstedvalg betyr at bileiere har rett til å velge verksted og reservedeler når de selv betaler for service eller reparasjon på bilen din. Bilimportørene og -produsentene kan ikke avslå garantikrav fordi bileieren har hatt service eller fått reparert bilen sin hos et frittstående verksted, eller reparasjonen er utført med uoriginale reservedeler. Eneste forutsetning for reservedelene er at de har tilsvarende kvalitet som originaldelen.

- Innfris ikke garantikrav når dette er oppfylt, brytes konkurransereglene, slår NAF-rådgiveren fast.

Trenger bilen en tur på verksted? Da bør du sjekke priser flere steder før du leverer den inn.

Må gi deg dokumentasjon

Velger du å bruke et frittstående verksted, må du huske å få dokumentasjon på jobben som er gjort og reservedelene som er brukt. Vedlikehold og reparasjoner skal være fagmessig utført og i tråd med fabrikkens retningslinjer. Verkstedet som brukes må være offentlig godkjent. Er denne dokumentasjonen i orden, gjelder garantiene på bilen.

– Selv om bileieren har ansvar for denne dokumentasjonen, har frittstående verksteder ansvar for å fremskaffe den, sier Sødal, i en pressemelding.

Det betyr at verkstedet må gi deg som bileier nødvendig dokumentasjon, for å gi trygghet rundt valg av verksted og for å unngå usikkerhet om arbeidet er fagmessig utført.

Det kan fortsatt være betydelige prisforskjeller mellom ulike bilverksteder. Derfor er det lurt å sjekke priser her.

Garanti = merkeverksted

Fritt verkstedvalg gir deg som forbruker makt til å få en god pris på service og reparasjonsjobber.

– Det er alltid lurt å be om et tilbud fra minst tre verksteder. Ett av dem bør være merkeverkstedet for din bil, rådgir Sødal.

Det er ikke gitt at merkeverkstedet er dyrere enn de frittstående. Konkurransen har ført til at merkeverkstedene har gått ned i pris og flere har innført prisløfte om at de skal matche andre tilbud.

Utbedringer, feil og skader som dekkes av garantien må fremdeles utføres av merkeverksted.

– Det er helt naturlig, i og med at det er bilprodusenten som står for garantien og du som bileier ikke betaler for garanti-jobber, avslutter Nils Sødal.

