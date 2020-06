Kvinne skadet etter kollisjon med varebil

Saken oppdateres!

– Det er en kvinne som har kjørt en bil, og som har kollidert front mot front med en varebil, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Kamben sier videre at kvinnen er bevisst, men at skadeomfanget er ukjent.

– Vi har sendt av gårde luftambulanse for å hente henne, men det betyr ikke at hun er alvorlig skadet. Det handler mer om avstander til sykehuset.

–Men siden det er en ulykke med et tungt kjøretøy så er det større risiko for at hun kan ha indre blødninger og lignende, sier operasjonslederen videre.

Veien hvor kjøretøyene har kollidert er fysisk stengt da varebilen står på tvers av veibanen.