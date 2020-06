Tre høyreekstreme pågrepet for å hisse opp til vold under demonstrasjoner

Tre høyreekstreme ble pågrepet i Las Vegas, siktet for å planlegge å hisse opp til vold under demonstrasjoner. Sikkerhetsdepartementet frykter flere voldelige hendelser.

Politiet sier til Associated Press at mennene siktes for terrorhandlinger, etter å ha planlagt å hisse opp til vold under demonstrasjoner i Las Vegas. Mennene er tilknyttet en høyreekstrem gruppe som ønsker å styrte den amerikanske regjeringen.

De tre pågrepne mennene er alle hvite, og har erfaring fra militæret. Planen om å hisse opp til vold skal ha startet allerede i april, da amerikanere demonstrerte mot smitteverntiltak. Mennene endret plan etter at George Floyd-demonstrasjonene blusset opp over hele USA forrige uke.

– Terrorisme

Pågripelsen skjedde lørdag, da mennene var på vei til en demonstrasjon i Las Vegas sentrum. Politidokumenter viser at de var bevæpnet med Molotov cocktails.

– Folk har rett til å demonstrere på en fredelig måte. Disse mennene er opphissere. Formålet deres var å starte voldelige demonstrasjoner, sier Nicholas Trautanich i påtalemyndigheten.

Demonstrasjonene etter George Floyds dødsfall har i hovedsak vært fredelige. Noen av markeringene har utviklet seg til voldelige opptøyer, som har resultert i store materielle og fysiske skader.

– Denne formen for planlegging og ønske om å skape kaos er terrorisme og vil ikke tolereres, sier Steve Wolfson, statsadvokat i Las Vegas.

Frykter mer vold

Amerikansk etterretning advarer samtidig mot at «voldelige opportunister» oppildnes av en rekke angrep på politiet under demonstrasjonene.

I en nasjonal risikovurdering advarer USAs Sikkerhetsdepartement mot at opptøyene kan utvikle seg til noe langt verre.

Demonstranter angriper en politibil i Los Angeles 30. mai. Amerikansk etterretning frykter angrpene vil motivere voldelige opportunister. Foto: Ringo H.w. Chiu/AP Photo

– Dette kan føre til en økning i potensielt dødelige sammenstøt med politiet, hvor voldelige opportunister fortsetter å infiltrere demonstrasjoner, advarer departementet.

Alle siktes

Natt til torsdag fortsatte demonstrasjonene over hele USA, etter at siktelsen mot politimannen som knelte på George Floyds nakke ble utvidet.

Siktelsen mot politimannen Derek Chauvin skjerpes fra uaktsomt til forsettelig drap.

Alle de involverte politibetjentene ble siktet onsdag. Foto: Hennespin County Sherrif's Office via Reuters

De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, siktes for medvirkning.

De fleste steder gikk markeringene fredelige for seg, uten rapporter om voldelige sammenstøt.

Foran Det hvite hus ropte tusenvis av demonstranter «Hvem beskytter du?» til Nasjonalgarden, som dannet et menneskelig skjold for å hindre demonstrantene å nærme seg presidentboligen. Demonstrantene har blitt tvunget lengre og lengre unna Det hvite hus de siste dagene.

Bråk i New York

I New York oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politiet, og minst én politibetjent ble skadet i hendelsen, skriver CNN. Minst 90 er pågrepet. Natt til onsdag ble over 280 arrestert. Det er så langt ingen rapporter om plyndring eller vandalisme.

Samtidig hylles demonstrantene av New Yorks politidirektør Dermot Shea.

– Vi har hatt enorme folkemengder i gatene de siste dagene, og den klare majoriteten er folk som uttrykker sin bekymring for situasjonen. Det er veldig små grupper som driver med vandalisme, vold, den typen ting, sier Shea til kanalen.

Flere ble arrestert i New York natt til torsdag. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

I Atlanta, som tidligere har vært rammet av voldelige opptøyer, har demonstrantene holdt seg rolige natt til torsdag.

– Budskapet vårt når ut til demonstrantene. Vi har gjort fremskritt i dag, sier Kevin Knapp i politiet. Han legger til at «99,9 prosent» av demonstrantene har vært fredelige.

De siste dagene har demonstrasjonene vokst i omfang, og det er markeringer i alle landets 50 delstater.