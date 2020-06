Mottok tapperhetsmedaljer – nå er han siktet for drap

Sist uke ble politimann Derek Chauvin pågrepet og siktet for drapet på George Floyd (46).

Onsdag kveld opplyser Minnesota-senator Amy Klobuchar at siktelsen mot Chauvin er skjerpet til å gjelde forsettelig drap.

Tidligere militærpoliti

Onsdag melder også lokalavisa Star Tribune at de tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen, er siktet. Nå dukker det opp nye detaljer om Chauvin og de andre betjentene involvert i den dødelige pågripelsen.

Derek Chauvin knelte på nakken til George Floyd i nesten ni minutter.

Chauvin, som knelte på nakken til Floyd i åtte minutter og 46 sekunder før han døde, var med 19 år i tjenesten den mest erfarne av de fire politibetjentene. Sterkt sensurerte dokumenter som nyhetsbyrået Associated Press har fått tilgang til, viser at Chauvin tidligere har tjent i hæren som militærpoliti.

Chauvin, som også er utdannet kokk, tjenestegjorde blant annet i Tyskland på 90-tallet.

Flere klager

Interne politidokumenter viser at Chauvin har mottatt totalt 17 klager i løpet av sin tid i politiet. Innholdet i klagene er alle sensurert – bortsett fra én.

I 2007 ble Chauvin anklaget for å ha dratt en kvinne ut av bilen hennes under en trafikkontroll. Kvinnen ble stoppet for å ha kjørt 16 km/t over fartsgrensen.

Etter en intern granskning konkluderte politiet med at Chauvin ikke hadde trengt å fjerne kvinnen fra bilen, og la merke til at videokameraet i betjentens politbil var skrudd av under hendelsen.

Tapperhetsmedaljer

Men Chauvin har også blitt hyllet for sitt mot, illustrert av hans to medaljer for tapperhet. Den første, fra 2006, kom etter at Chauvin åpnet ild mot en mistenkt i en knivstikking. Den mistenkte siktet på Chauvin og andre betjenter med en hagle.

I 2008 betjenten nok en gang hyllet for sitt mot, etter å ha brutt ned en dør og skutt en mistenkt i magen.

Chauvin har også blitt tildelt to innsatsmedaljer, den siste i 2009. Denne ble tildelt da han pågrep en gruppe kriminelle mens han jobbet som sikkerhetsvakt på en nattklubb i Minneapolis.

J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao ble alle arrestert osndag. Foto: Hennepin County Sheriff's Office via AP

Jobbet på samme nattklubb

Siden Chauvin ble arrestert, har den tidligere eieren av nattklubben avslørt at både betjenten og Floyd jobbet som sikkerhetsvakter ved utestedet.Hun har anklaget Chauvin for å være unødvendig aggressiv på kvelder hvor nattklubben hadde mange afroamerikanske gjester, og sier han gjentatte ganger brukte pepperspray mot gjestene. Eieren omtaler Chauvins metoder som «overkill».

Avdøde George Floyd jobbet som sikkerhetsvakt på en nattklubb i Minneapolis. Foto: Christopher Harris via AP

Betjenten Tou Thao, som ble siktet onsdag, har på elleve år mottatt seks klager. Politidokumentene inneholder ingen detaljer om noen av klagene. Thao ble i 2017 saksøkt for overdreven maktbruk, men søksmålet utdypes ikke i politiets dokumenter. De to andre betjentene, Thomas Lane og J. Alexander Kueng, var relativt ferske i politiet.

Videoen av pågripelsen viser at Lane og Kueng hjelper til med å holde Floyd nede, mens Thao holder bekymrede vitner unna.

Ingen av de pågrepne betjentenes forsvarere har kommentert siktelsene.