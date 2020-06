Trener dømt til fengsel etter overgrep mot tenåring

En trener i 40-årene er i Stavanger tingrett dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder for å ha begått overgrep mot en jente under trening.

Mannen er også dømt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd og for å ha oppbevart og også produsert overgrepsmateriale, skriver Stavanger Aftenblad. Noen av bildene som ble funnet hjemme hos mannen viste grove overgrep mot barn.

Treneren ble oppsagt av klubben da forholdet ble kjent. Før rettssaken hadde han erkjent straffskyld, men under rettsforhandlingene nektet han å forklare seg så lenge det var tilhørere i salen.

Overgrepene mot jenta startet da hun var under 16 år. De skjedde etter at treneren hadde hatt kontakt med en han trodde var en kvinne, men som viste seg å være en mann bosatt nord i Rogaland, på sosiale medier. De to skal ha planlagt hvordan treneren skulle gå fram for å beføle jenta, noe Stavanger tingrett anser for å være skjerpende.

Foruten straffen på 1 år og 3 måneders ubetinget fengsel, må mannen også betale den fornærmede en erstatning på 50.000 kroner. I tillegg er han for alltid fradømt retten til å inneha stilling eller verv, eller til å utøve annen virksomhet rettet mot barn.