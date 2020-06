Hudlege: – Ser føflekken din slik ut, må du ringe legen

På dette bilde ser du det legene på fagspråket kaller for melanom. Ser du en slik føflekk på huden din må du ringe legen med en gang. Hvorfor får du vite her.

MELANOM: På bildet ser man det som kalles for melanom. Dette er en av flere typer hudkreft. Foto: Kreftforeningen

Petter Gjersvik er hudlege og professor i hudsykdommen ved Universitetet i Oslo. Han sier at det er viktig å ringe legen med en gang du ser en melanom på kroppen din.

– Dette er en brunsvart flekk med varierende farge og formen er ikke rund eller oval slik føflekker normalt er, forteller Gjersvik.

Han forteller at melanom i utgangspunktet ser annerledes ut enn en føflekk.

Det er en god grunn til at man må være rask med å ta kontakt med legen om man oppdager en slik på kroppen sin.

– Blir en melanom fjernet tidlig er utsiktene gode, men det skal ikke rare tykkelsen til før risikoen for spredning er der og da er den dødelig, sier hudlegen.

Lurer du på hvilke andre tegn du kan se etter i huden din? Se hele intervjuet øverst i saken!

Kjente at noe var annerledes

Det er akkurat en lignende føflekk som dette 60 år gamle Mathilde Jellum Reinsfelt oppdaget i fjor.

– Jeg har hatt en føflekk på venstre arm som jeg alltid har fulgt med på. Da jeg skulle ta en dusj kjente jeg at noe var annerledes med denne føflekken, forteller hun.

MÅTTE OPERERE: Mathilde Jellum Reinsfelt viser hvor mye som måtte fjernes da føflekken med kreft ble operert vekk. Foto: Privat

Føflekken som alltid har vært der var plutselig mer ruglete og den hadde forandret seg. Hun bestemte seg for å kontakte legen med en gang.

Føflekken ble fjernet og sendt til analyse. Noen uker senere kom svaret. Hun hadde hudkreft og måtte inn til operasjon for å fjerne mer.

- I dag er jeg kreftfri og går jevnlig til kontroller, forteller hun.

Norge i verdenstoppen

Hudlegen har hørt liknende historier mange ganger. Norge er nemlig i verdenstoppen når det kommer til denne krefttypen og Mathilde er bare én av over 2.000 nordmenn som årlig får hudkrefttypen melanom.

Ifølge Kreftforeningen er Norge i verdenstoppen når det kommer til dødelighet av denne kreftformen.

Hudlegen sier at forekomsten av melanom i Norge er høy, men at man ikke vet årsaken til dette.

FLERE TYPER HUDKREFT: Føflekkreft kan se forskjellig ute. Her er en annen type. Foto: Kreftforeningen

– Vi vet ikke årsaken, men man tror det har noe å gjøre med at vi er mye ute i solen og har en lys hudtype, sier Gjersvik.

Nå som sommerferien er rett rundt hjørnet, har han en klar oppfordring til alle:

– Det er det viktig å unngå å bli solbrent. Beskytt huden med klær, hatter og bremmer. Søk til skyggen, sier han.

Har endret vanene



Hudlegen mener at man selvfølgelig skal glede seg over solen og de fine sommerdagene, men at det er viktig å ikke å bli solbrent.

– I de tilfeller man ikke kan unngå sola, så må man smøre seg med solkrem, sier han.

Etter den skremmende opplevelsen har Mathilde endret solvanene sine.

– Jeg holder meg unna sola og sitter i skyggen, sier Jellum Reinsfelt.