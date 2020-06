Hadde ikke scoret på 86 kamper. Mot svake Werder Bremen tok det 19 sekunder

Stefan Ilsanker med godt innhopp for Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen sliter tungt i tysk Bundesliga. og er fortsatt på nedrykksplass etter 0-3 hjemme mot Eintracht Frankfurt i onsdagens hengekamp.

Innbytter Stefan Ilsanker ble den store spilleren for gjestene. Den 31-årige østerrikeren kom inn i det 81. minutt og omsatte to dødballserver i sine to første bundesligascoringer i karrieren.

Filip Kostics innleggsfot spilte også en viktig rolle for Eintracht Frankfurt. I det 60. minutt kom han rundt på venstresiden etter Makoto Hasebes ballerobring. André Silva gikk opp mellom to Werder-forsvarere og nikket ledermålet i hjørnet.

Da hadde gjestene nettopp fått en scoring annullert etter VAR-bruk. Dominik Kohr ble straffet for en hårfin offside, men det var også en hands i forspillet.

Ilsanker kom inn de ti siste minuttene for å hjelpe til å forsvare ledelsen, men i stedet var det han som punkterte kampen. Han gjorde 2-0 med sin første berøring, da Bas Dost stusset Kostics hjørnespark og ballen falt ned på foten til Ilsanker, som kunne bredside den i tomt mål etter bare 19 sekunder på banen.

I det 90. minutt nikket Ilsanker inn Jonathan de Guzmans frisparkinnlegg. (©NTB)