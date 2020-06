Kilder om dramatisk gruppemøte: Ap-topp vendte Støre ryggen i intern strid

– Barth-Eide dolket Jonas i ryggen, sier en kilde, som var til stede på møtet.

Tidligere utenriksminister Barth-Eide sin handling oppfattes som svært illojalt mot Støre og partiledelsen, fra samtlige kilder TV 2 har snakket med. De to har jobbet tett sammen i regjering i flere år. Barth-Eide var forsvarsminister da Støre var utenriksminister.

TV 2 var onsdag med Støre på reise til Raufoss i Oppland, hvor partiets gruppemøte varte lenger enn planlagt.

Årsak: Støre mistet støtten fra og kontrollen over Barth-Eide, mannen han hadde fremforhandlet enigheten med. Det endte i diskusjoner, hvor Støre også skal ha vært tydelig frustrert.

– Det var et bredt flertall for forslaget. Jeg går ikke inn på hvem som stemte hva, sier Ap-lederen til TV 2.

Intern dragkamp

Iskanten har vært vanskelig for Arbeiderpartiet som dras mellom sterke miljøkrefter og de som sterkt forsvarer oljenæringen. Blant annet har AUF sterkt jobbet mot å flytte iskanten lenger sør.

Flere representanter reagerte med sjokk da Barth-Eide valgte å stemme for et annet forslag enn det han og partiledelsen hadde jobbet frem siden forrige gruppemøte. Forslaget er på linje med regjeringens løsning.

Alternativt forslag

I gruppemøtet kom stortingsrepresentant Åsmund Aukrust med et alternativt forslag, hvor det skulle tas sterkere miljøhensyn. TV 2 kjenner ikke detaljene i forslaget.

Barth-Eide valgte å stemme for forslaget som ble fremmet alternativt. Likevel ble det opprinnelige forslaget vedtatt.

Regjeringen foreslo tidligere i år å flytte den såkalte iskanten til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april. I områdene nord for dette skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet.

Arbeiderpartiet legger til at også området sør for den nye iskanten, helt til der det i snitt er is kun 0,5 prosent av dagene i april, må tas særlige miljøhensyn.

Til NTB sier Støre dette om løsningen:

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å finne en god og balansert løsning mellom hensynet til miljøet og næringsinteressene innen fiskeri, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri. Samtidig bygger vi på ny og oppdatert kunnskap om iskantsonens viktige betydning for livet i havet, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Barth-Eide har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag kveld.