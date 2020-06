Snapchat dropper Trump

Snapchat melder at de ikke lenger kommer til å promotere USAs president Donald Trumps innlegg i appen.

Onsdag opplyser Snap, som lager appen Snapchat, at de ikke lenger kommer til å ha president Donald Trumps feed på den promoterte siden.

Det melder The New York Times.

Årsaken er ifølge Snap at de mener hans innlegg kan ha innhold som oppfordrer til voldelige handlinger.

De melder likevel at hans bruker vil være intakt og fungere som før, men forskjellen nå blir at brukeren hans ikke lenger vil synes i «Utforsk»-feeden eller i «Historier», der brukerne får innhold som er betalt for en viss plassering.

Beslutningen tok de etter at presidenten lørdag skrev i en melding at han skulle sende ville hunder og farlige våpen mot demonstrantene.

Det er den siste uken brutt ut store demonstrasjoner og protester i en rekke amerikanske byer etter at George Floyd døde under en arrestasjon mandag sist uke.

Den siste uken har også Twitter merket flere av Trumps innlegg. Disse er ikke blitt fjernet, men de er merket med at de kan inneholde ytringer som kan oppfordre til vold.

Facebook, på sin side, har ikke rørt Trumps meldinger med det argumentet at de har stor nyhetsverdi.