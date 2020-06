Tore André Hagalid (27) bor der skredet gikk – stefaren min så hunden bli skylt ut på havet

I 23 år har Tore André Hagalid (27) bodd på Kråkeneset utenfor Alta. Onsdag kveld gikk det et over 650 meter langt jordskred som skylte flere hus og hytter ut på havet.

– Jeg satt i bilen da noen ringte meg og fortalte at det hadde gått et skred. Da ringte jeg med en gang de man tror kan være ute der. Men det er ingen som kan ta telefonen fordi de er opptatte, heldigvis fikk jeg tak i moren min som sa det gikk greit, forteller Hagalid til TV 2.

Huet til familien til Hagalid står, men alt som var i hagen er blitt tatt av skredet. Inkludert hunden til familien.

– Alt vi har er blitt skylt ut på havet. Stefaren min satt utenfor da raset gikk og så hunden og hundegården ble skylt på havet, sier Hagalid.

Idet TV 2 snakker med Hagalid får han en mager trøst. Hunden har overlevd og svømt i land et annet sted.

Snakket om ras i går kveld

Senest i går satt de å pratet om faren for skred.

– I går kveld satt vi å prata på at det var mye vann og fare for skred. Der fikk vi i hvert fall rett. Det er sånn hver vår, men ikke så ille som det har vært nå. Vi har aldri opplevd skred før, sier Hagalid.

Familien til Hagalid må nå belage seg på å bli boende et annet sted enn sitt eget hus.

– Vi vet ikke når vi får komme tilbake, men alt vi har ligger jo inne i huset. Heldigvis er huset bygd på et berg, og ikke jord, så det står nok. Men jeg tviler på at vi får bo her igjen, forteller han.

I tillegg til husene som ble tatt, var det flere fritidsboliger. Politiet har sagt til TV 2 at det foreløpig ikke er indikasjoner på at noen personer er blitt tatt av skredet.

– Heldigvis ble ingen tatt i skredet, men det kunne fort ha vært annerledes om skredet hadde gått i helgen, da hadde det kunne vært flere folk der, forklarer Hagalid.

Jobber med å få oversikt

Politiet i Finnmark meldte om skredet klokken 15.49. Skredet skal være på over 650 meter i lengden og mellom 30 og 40 meter høyt.

– Da det første skredet gikk ble rundt fem hus og hytter tatt, men vi jobber fortsatt med få oversikt. Ytterligere et hus ble tatt av et nytt, mindre skred. Det går skred ras hele tiden, så vi tør fortsatt ikke å gå inn i området, sier Torfinn Halvari, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt til TV 2.

NVE er på stedet for å vurdere sikkerheten og skredfaren. I tillegg er det sendt opp droner over området. Nødetatene anser at det er fare for ytterligere skred.

Politiet bekrefter senere onsdag at totalt åtte hus er rammet.