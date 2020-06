Ber deg bli med på demo mot rasisme - men bare 50 får lov

Den planlagte demonstrasjonen skal i utgangspunktet skje utenfor den amerikanske ambassaden på Huseby iløpet av to timer fredag ettermiddag. Arrangører er African Student Association ved UiO og organisasjonen Arise. Over 50 000 personer har trykket «interessert» eller «skal» på arrangementet «We can't breathe - rettferdighet for George Floyd» på Facebook. I øyeblikket er det full forvirring om demonstrasjonen kan skje eller ikke. Smittevernreglene tillater kun ansamlinger med 50 personer.

– Vi skal legge til rette for ytringsfrihet, og forbyr ikke demonstrasjoner. Vi har god dialog med arrangørene, sier Unni Grøndal, pressesjef ved Oslo politidistrikt til TV2.

– Oppfordrer alle

Partileder i MDG, Une Bastholm, sier hun ville vært med i de fredelige demonstrasjonene, hvis hun hadde bodd i USA. Den siste uken har tusenvis av amerikanere demonstrert etter at afro-amerikanske George Floyd døde etter en arrestasjon. De fleste demonstrantene er fredelige, men på natterstid har det også vært opptøyer og plyndring. En rekke byer i USA, blant annet New York, har innført portforbud på grunn av urolighetene.

– Jeg vil oppfordre alle til å gå ut i gatene og være med å vise at rasisme og politivold er uakseptabelt, sier Bastholm.

Hun viser til at det også finnes rasisme i Norge, og mener det er fullt mulig å demonstrere med god avstand seg imellom. MDG vil være representert, men akkurat denne dagen er Bastholm ute av Oslo. Hun får følge av Rødt-leder Bjørnar Moxnes som satser på at han klarer å skvise inn demoen på kalenderen fredag.

– Jeg håper jeg kan delta. Vi er også aktive nå med å mobilisere på sosiale medier, og også på gater og torg for å få til svære fredelige demonstrasjoner, sier Moxnes.

Vurderer smitte

SV-leder Audun Lysbakken ville normalt deltatt på demonstrasjonen. Ikke minst for å si i fra til amerikanske myndigheter at angrep på fredelige demonstranter og journalister på jobb er uakseptabelt. SV er i dialog med arrangørene om opplegget, og det er mulig at demonstrasjonen blir flyttet til Eidsvolls plass foran Stortinget. Det skal også være diskutert å lage en lang menneskelig kjede på Karl Johan. Men Lysbakken vil ikke bryte smittevernreglene.

– Jeg står på siden til alle de som ønsker å mobilisere og si ifra om hva de synes. Så må jeg bare finne en måte å gjøre det på som er smittevernfaglig forvarlig, sier Lysbakken.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, har ikke planer om å delta, men mener det er riktig å engasjere seg.

Advarer mot demo

– Å møtes mange mennesker på et arrangement vil være i strid med de reglene som gjelder, advarer helseminister Bent Høie. Han oppfordrer heller folk til å vise engasjementet sitt på sosiale medier. Frps fremste utenrikspolitiker, Christian Tybring-Gjedde, har ingen planer om å demonstrere. Han mener det er uklokt å demonstrere mot Norges viktigste allierte.

– Vi har tross alt de samme frihetsprinsippene i Norge og USA. Vi er NATO-alliert. Jeg synes vi skal prøve nå å roe ned og ikke hisse opp, sier Tybring-Gjedde.