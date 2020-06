VG: PST-sjefen må betale 50.000 etter brudd på våpenloven

Spesialenheten gir PST-sjef Hans Sverre Sjøvold et forelegg på 50.000 kroner for brudd på våpenloven.

Hans Sverre Sjøvold, sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), oppbevarte fra våren 2009 til 12. januar 2016 tre skytevåpen uten å ha våpenkort, og uten å oppbevare dem nedlåst i godkjent sikkerhetsskap.

Nå får han et forelegg på 50.000 kroner, subsidiært 50 dagers fengsel, opplyser fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker Liv Øyen til VG.

Avisen har også snakket med Sjøvolds advokat Christian B. Hjort.

– Han erkjenner de faktiske forhold og vil vedta forelegget, sier han til avisen.

Sjøvold har selv tidligere forklart at han mottok våpnene fra enken til en avdød venn, med plan om å innlevere våpnene til politiet umiddelbart, men at de ble liggende.