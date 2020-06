Alexander Rybak innrømmer pille-avhengighet

Musiker Alexander Rybak skriver i et Instagram-innlegg at i 11 år har vært avhengig av piller.

Onsdag ettermiddag skriver musiker Alexander Rybak et svært personlig innlegg på Instagram.

Her innrømmer han at han har levd med en hemmelighet; han har vært avhengig av piller, i form av sovepiller og antidepressiva, i 11 år.

– Det begynte uskyldig, men til slutt ødela det nesten livet mitt. I januar i år startet jeg med avrusing (med god hjelp fra legene mine), og litt etter litt har jeg begynt å føle meg som meg selv igjen, skriver han.

Rybak skriver videre at pillene etterhvert både ga ham fysiske plager, og at det gjorde at han skjøv folk rund seg vekk.

– Men viktigst så ødela min vilje til å ville leve. Jeg vet det er mange der ute som sliter med de samme problemene, så over de neste ukene skal jeg dele mine erfaringer med dere. Hvis noen kan lære fra mine erfaringer, vil det få meg til å føle meg bedre, skriver han.

Rybak ble nasjonalt og internasjonalt kjent etter at han vant Eurovision Song Contest i 2009, med sin egenkomponerte låt Fairytale.

Rybak representerte også Norge i sangkonkurransen i 2018, med låta Thats How You Write a Song. Denne gangen vant han semifinale 2, men endte til slutt som nummer 15 av 26 i finalen.