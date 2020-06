Stabæks nye amerikaner: – En del av meg ønsker at jeg var i USA og kjempet

Mens protester og opprør preger gatene i hjemlandet USA prøver Romain Gall å tilpasse seg livet i Norge og sin nye hverdag som Stabæk-spiller etter utlånet fra svenske Malmö.

Med foreldrene hjemme i Washington DC blir mye av tiden utenfor fotballbanen brukt til å holde seg oppdatert på situasjonen i hjemlandet gjennom nyheter og samtaler med de hjemme.

TRENING: Romain Gall på Stabæk-trening onsdag. Foto: Torstein Wold (TV 2)

– Det forstyrrer ikke meg med fotballen. Når jeg spiller, så spiller jeg, men når fotballen er ferdig tenker jeg på det konstant. Jeg spiller ting jeg ser om igjen i hodet mitt. Man kan ikke ignorere det, sier Gall til TV 2.

– Jeg er glad for at jeg er her, men en del av meg ønsker at jeg kunne vært i USA nå. Med protestene og det som skjer med å kjempe for likhet og rettigheter. Jeg vil kjemper for dette med folket mitt. Å gjøre en forskjell hjemme er noe jeg kunne ønsket jeg var en del av.

– Du ville vært på gaten om du var der?

– Ja, definitivt.

– Absurde ting

Gall har selv fått føle rasisme på kroppen. Ikke politibrutalitet, men mer i hverdagen. Han forteller om episoder fra skolen med ignorante personer som slengte ut «N-ordet» og å bli spyttet på.

– Det er absurde ting man går gjennom, men det er minimalt sammenlignet med det som skjer nå. Vi snakker om liv og død. Vi snakker om politiet, som skal beskytte og tjene oss. Det er utrolig at det er slik.

Han omtaler systemet som smertefullt urettferdig, at det er på tide å gjøre det klart at nok er nok og at det er det som er i ferd med å skje i protestene. Han tror også at president Donald Trumps håndtering av saken fører til at følelsene blusser opp.

– Vi sier egentlig: Slutt å drepe oss. Så er det noen som sier: «Men...» Det er utrolig for meg. Det at det er folk som tenker slik i 2020 sjokkerer meg mest.

– Når jeg ser alle som støtter hverandre, og de gode, rolige protestene, så er det vakkert. Folk vil gjøre en endring. Men grunnen er trist: At rasisme fremdeles fins i 2020.

LANDSLAGSMANN: Romain Gall i aksjon for USA mot Italia og Roberto Gagliardini. Foto: Geert Vanden Wijngaert

Fransk bakgrunn

Romain Gall er fødd i Paris, men flyttet til USA da han var sju år gammel. Han har spilt fotball for DC United, franske Lorient og Columbus Crew før han i 2016 gikk til Sverige og Nyköping via GIF Sundsvall og Malmö før det nå altså blir Stabæk.

Han har fått en landskamp for USA.