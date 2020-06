Helsedirektøren: – Mange vet ikke når de bør teste seg

På onsdagens pressekonferanse understreket helsedirektør Bjørn Guldvog at det er viktig at nordmenn har lav terskel for å kontakte fastlege ved mistanke om koronasmitte.

– Vi skal nye sommerdagene, men vi må fortsette med de gode vanene. De gode vanene har bidratt at vi har fått kontroll på smittespredningen og at nedgangen fortsetter, åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie med å si på onsdagens pressekonferanse om koronaviruset.

Til stede på pressekonferansen var også helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Guldvog løftet frem at mange undersøkelser viser at nordmenn er usikre på når man bør teste seg.

– For når bør du egentlig teste deg for koronaviruset? Og hvorfor er det viktig? spurte han.

– Ha lav terskel

Guldvog sier at alle som føler seg syke med tung pust, feber, hoste eller at man mister smaks- eller luktesansen, kan ha koronaviruset.

– Symptomene kan imidlertid være veldig milde, spesielt hos barn, sier helsedirektøren.

Han forteller at det derimot er lite sannsynlig at du har koronaviruset hvis du ikke har feber eller luftveissymptomer i det hele tatt.

– Snufser eller hoster du så er vår anbefaling at du tar kontakt med fastlegen. Du må ha hatt symptomer i to dager, men ha en lav terskel for å ta kontakt med fastlegen for å kunne teste deg for koronaviruset, oppfordrer han.

Guldvog viser til at alle kan finne informasjon om hvor man kan teste seg på sin egen kommune sin hjemmeside.

– For at vi skal lykkes

– Befolkningen har fått økt frihet og samfunnet åpnes gradvis. Det er bare mulig om vi kan fortsette å holde oversikt over smittesituasjonen, teste folk med symptomer, isolere syke, spore opp andre smittede og bruke karantene, sier helsedirektøren.

Dette avhenger også av at alle som bør teste seg blir testet.

– For at vi skal lykkes er det utrolig viktig at alle med symptomer får testet seg, sier Guldvog.

Nytt pilotprosjekt

Helsedirektoratet informerte også om at de skal sette i gang et prøveprosjekt for å benytte spyttprøver for å diagnostisere personer med covid-19.

– Foreløpige undersøkelser viser at spyttprøver er et godt alternativ til den nese- og halsprøven som blir brukt i dag, sier helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

Helsedirektoratet skal sammen med Oslo kommune sette i gang prøveprosjektet fra 15. juni på tre forskjellige steder i Oslo.

– Dersom prosjektet går bra, vil dette bres ut til resten av landet i løpet av de neste månedene, sier Høie.

Høie sier at av alle som har blitt koronatestet i løpet av de siste to ukene, var det kun 0,53 prosent som hadde covid-19.

– Den siste uken har det ikke vært noen innleggelser på intensivavdelinger, og 96 prosent av alle som har fått påvist smitte, er nå friskmeldt, sier helseministeren.