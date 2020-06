– Jeg har en klient som er mulatt, og når det ene vitnet sier at gjerningspersonen er hvit, så kan det bli noe utfordrende for aktor, sier Kamelens forsvarer Jørgen Riple.

Første rettsdag i Bergen tingrett er tilbakelagt i saken der Marcus Mosele, best kjent som Kamelen, står tiltalt for seks ulike lovbrudd. Hva angår de mest alvorlige, ran og trusler mot blant andre Trond Bergsvåg, fikk retten fortalt to vidt forskjellige versjoner i dag.

Fornærmede sa i retten at han er 100 prosent sikker på at det var Kamelen som sprayet ham i fjeset med pepperspray, truet ham på livet og medvirket til ran.

Artisten, på sin side, nekter for å i hele tatt vært på gården til Bergsvåg denne februar-kvelden.

Mener hudfarge er springende punkt

Moseles forsvarer, Jørgen Riple, er tydelig på at han mener at politiets beviser så langt ikke har vært overbevisende.

– Jeg har en klient som er mulatt, og når det ene vitnet sier at gjerningspersonen er hvit, så kan det bli noe utfordrende for aktor. I tillegg blir det hevdet at at gjerningspersonen ikke snakket rent norsk. Det er få som har snakket med min klient som ikke vil hevde at han snakker utmerket norsk, sier Riple utenfor tingretten etter sakens første rettsdag.

Tror pressen er overrasket

Riple mener at fornærmedes troverdighet ble svekket i dag. Han viser til Bergsvågs identifisering av den andre angivelige angriperen.

– Når han er like sikker på at min klient skal ha vært der, som at han er på at en person som politiet med hundre prosent sikkerhet kan si ikke var der, så faller hans påstand. Det har ingen troverdighet igjen, sier Riple.

Bergsvåg selv sa i retten i dag at han har kjent til Mosele siden hans yngre dager, og har god kjennskap til ham. Han fortalte at det derfor var mulig for ham å være gjenkjenne og være sikker på at han var artisten som var på gården hans den aktuelle februar-kvelden.

Kamelen selv mener dagen i retten har gått som forventet, forteller forsvareren hans.

– Det som kom frem i dag har ikke vært noen overraskelse for min klient. Det virker for oss som at det er pressen som er overrasket over at politiet har en noe utfordrende sak, vi har visst det hele tiden, sier Riple.

Aktor i saken, Jørgen Henriksen, har sagt til TV 2 at han ikke kommer til å uttale seg i saken før den er ferdigbehandlet i retten.

Nedkortet rettsbehandling

I retten erkjente Mosele å ha oppbevart CS-gass og syv patroner, i tråd med tiltalen. Han erkjente også delvis straffskyld for å ha truet en ansatt i utelivet i fjor høst. Det ble naturlig nok viet mest tid til de punktene som påtalemyndigheten og forsvaret ikke er enige om, nemlig hva som skjedde på gården til Trond Bergsvåg på Frotveit.

I utgangspunktet har det blitt satt av tre dager til behandling av saken i Bergen tingrett. På grunn av frafall hos noen av vitnene, blir det imidlertid ikke nødvendig med så lang tid. Partene ble i dag enige om at torsdag blir siste rettsdag.

Torsdag kommer aktor og forsvarer etter planen til å presentere sine påstander like etter lunsj.